Гороскоп на 1 марта для всех знаков зодиака: не забудьте попросить прощения

Астрологический прогноз на 1 марта для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 1 марта 2020 года, говорит, что Тельцы могут рассчитывать на поддержку, а Скорпионам будет уютно в кругу семьи. Читайте гороскоп на 1 марта для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Не стоит ни с кем не делиться своими планами. Лучше всех поставить перед уже свершившимся фактом.

Телец

Вы можете рассчитывать на поддержку близких людей – они не подведут вас в решении важных вопросов.

Близнецы

Не поддавайтесь на ссоры. А при выяснении отношений лучше попросить прощения, даже если считаете себя правыми.

Гороскоп на завтра Фото: Pexels

Рак

Если вы получите заманчивое предложение, взвесьте все возможные риски, прежде чем соглашаться на него.

Лев

Не стоит пускать все на самотек. От выбранной вами единственно правильной линии поведения зависит исход этого дня.

Дева

Вам придется сосредоточиться на главном, отметая в сторону все соблазны, которые отвлекают вас на пустяки.

Весы

Постарайтесь проявить талант красноречия и не забудьте попросить прощения – вы будете выглядеть убедительно.

Скорпион

В этот день звезды советуют избегать длительных поездок. Лучше подольше побудьте в кругу семьи.

Стрелец

Посмотрите на себя со стороны – иногда с этого ракурса видны какие-то недочеты, которые желательно исправить.

Козерог

Не бойтесь меняться сами и не сдерживайте окружающих вас людей от перемен, которые они сами себе выбрали.

Водолей

Этот день хорошо подходит для завершения начатых дел, подведения итогов, раздачи долгов и всепрощения.

Рыбы

День располагает к действиям сообща. На вас свалится неожиданная удача, откуда вы даже не предполагали.

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