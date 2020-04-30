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Гороскоп на 1 мая: кому из знаков зодиака не придется отдыхать в праздник

Астрологический прогноз на 1 мая для всех знаков зодиака

Ольга Козачок
Сегодня, 19:46

Гороскоп на завтра, 1 мая 2020 года, говорит, что Тельцы останутся довольны собой, а Скорпионам потребуется помощь. Читайте гороскоп на 1 мая для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Овен

В этот день не пропустите хорошую новость, которая касается не только вас, но и ваших давних знакомых.

Телец

В праздник труда вам придется трудиться. Зато взамен вы получите настоящее удовлетворение от сделанного.

Близнецы

Вам пригодится ваша способность разбираться в людях. Не лезьте на рожон и по возможности уходите от конфликта.

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Рак

Лучшим отдыхом в этот праздничный выходной день для вас будет не еда и не развлечения, а полноценный сон.

Лев

Звезды советуют не замыкаться в себе, а посвятить этот выходной членам своей семьи – вам есть о чем поговорить.

Дева

Не стоит поддаваться соблазнам выходного дня. Поберегите здоровье и не злоупотребляйте спиртными напитками.

Весы

День порадует неожиданно объявившимся человеком, контакты и общение с которым было давно прервано.

Скорпион

Если вы понимаете, что самостоятельно не сможете решить свои проблемы, обратитесь за помощью к старому другу.

Стрелец

Звезды советуют не сидеть в соцсетях и вообще отключить телефон – живое общение с любимым человеком намного ценнее.

Козерог

Многие текущие вопросы у вас получится решить, не отходя от компьютера – интернет вам в помощь.

Водолей

День принесет сюрпризы и неожиданности. Какие-то обстоятельства заставят вас оглянуться в свое далекое прошлое.

Рыбы

Этот выходной хорошо посвятить саморазвитию. Атмосфера общения и обмена информацией пойдет вам на пользу.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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