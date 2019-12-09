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Гороскоп на 10 декабря для всех знаков зодиака: день пустых разговоров

Астрологический прогноз на 10 декабря для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 10 декабря 2019 года, говорит, что Овнов подстерегают мошенники, а Весам не стоит слишком откровенничать. Читайте гороскоп на 10 декабря для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Следите за ценными вещами, если не хотите потерь. Также не подвергайте риску свою пищеварительную систему.

Телец

Решение вашей проблемы лежит прямо у вас перед глазами – просто посмотрите под ноги и рассмотрите его.

Близнецы

В этот день вам будет полезно почаще переключаться с работы на отдых, чтобы избежать переутомления.

Рак

Вы получите заманчивое предложение – не торопитесь от него отказываться, прежде чем не взвесите все за и против.

Лев

Вам предстоят серьезные столкновения с оппонентами, так что ищите достойные аргументы в свою пользу.

Дева

Ваше умение красиво говорить и убеждать в своей правоте привлечет в ваш бизнес новых выгодных партнеров.

Весы

Звезды не рекомендуют слишком откровенничать с людьми, потому что в вашем окружении появился завистник.

Скорпион

Старайтесь не общаться с конфликтными людьми, потому что вы все равно ничего не докажете, а лишь потратите время.

Стрелец

Ваши финансовые проблемы благополучно решатся благодаря поддержке ваших единомышленников.

Козерог

У вас на удивление развита интуиция, а потому вам совершенно не нужны посторонние советы и помощь.

Водолей

Чтобы решить свои насущные вопросы, вам сначала предстоит помочь разобраться с проблемами близким вам людям.

Рыбы

В этот день вам следует все делать быстро и точно. От этого напрямую зависит ваша удача и возможность получить прибыль.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.

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