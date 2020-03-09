Гороскоп на 10 марта для всех знаков зодиака: в этот день лучше помалкивать

Астрологический прогноз на 10 марта для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 10 марта 2020 года, говорит, что Львам придется рассчитывать на свои силы, а Водолеям будет сложно устоять перед искушениями. Читайте гороскоп на 10 марта для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Если вы не можете противодействовать своим оппонентам, тогда постарайтесь их возглавить. У вас появятся сторонники.

Телец

В этот день от вас потребуется принятие ответственного решения. А детали можно решить позже и на ходу.

Близнецы

Противоречивый день. От вас могут отвернуться друзья, зато поддержка придет с неожиданной стороны.

Гороскоп на завтра Фото: Pexels

Рак

Не сжигайте мосты и не рубите сплеча: вам еще могут пригодиться старые связи, которые казались вам ненужными.

Лев

Вам придется рассчитывать только на свои силы, а вот партнеры и коллеги против своей воли могут подвести.

Дева

Не совершайте дальних поездок и не принимайте серьезных решений. Лучше обратите свой взгляд в прошлое.

Весы

Держитесь подальше от сомнительных людей, если не хотите рисковать своей репутацией и добрым именем.

Скорпион

Следите за своим языком и не болтайте лишнего, иначе рискуете попасть в неприятную историю.

Стрелец

Старайтесь быть на высоте и понравиться прежде всего себе – от этого зависит ваш успех у окружающих.

Козерог

Мудрость дня заключается не в отстаивании собственной правоты, а в накоплении знаний на будущее.

Водолей

День проверяет вас на силу воли и выдержку: сколько вы продержитесь, чтобы не поддаться соблазнам?

Рыбы

Держите язык за зубами, даже если знаете правильный ответ. Иначе вам придется отвечать за чужие ошибки.

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