Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на 10 марта для всех знаков зодиака: в этот день лучше помалкивать

Астрологический прогноз на 10 марта для всех знаков зодиака

Ольга Козачок
Сегодня, 19:40

Гороскоп на завтра, 10 марта 2020 года, говорит, что Львам придется рассчитывать на свои силы, а Водолеям будет сложно устоять перед искушениями. Читайте гороскоп на 10 марта для всех знаков зодиака в нашей статье.

Читайте также:
Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Овен

Если вы не можете противодействовать своим оппонентам, тогда постарайтесь их возглавить. У вас появятся сторонники.

Телец

В этот день от вас потребуется принятие ответственного решения. А детали можно решить позже и на ходу.

Близнецы

Противоречивый день. От вас могут отвернуться друзья, зато поддержка придет с неожиданной стороны.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Рак

Не сжигайте мосты и не рубите сплеча: вам еще могут пригодиться старые связи, которые казались вам ненужными.

Лев

Вам придется рассчитывать только на свои силы, а вот партнеры и коллеги против своей воли могут подвести.

Дева

Не совершайте дальних поездок и не принимайте серьезных решений. Лучше обратите свой взгляд в прошлое.

Весы

Держитесь подальше от сомнительных людей, если не хотите рисковать своей репутацией и добрым именем.

Скорпион

Следите за своим языком и не болтайте лишнего, иначе рискуете попасть в неприятную историю.

Стрелец

Старайтесь быть на высоте и понравиться прежде всего себе – от этого зависит ваш успех у окружающих.

Козерог

Мудрость дня заключается не в отстаивании собственной правоты, а в накоплении знаний на будущее.

Водолей

День проверяет вас на силу воли и выдержку: сколько вы продержитесь, чтобы не поддаться соблазнам?

Рыбы

Держите язык за зубами, даже если знаете правильный ответ. Иначе вам придется отвечать за чужие ошибки.

Смотрите видео Крысиный гороскоп: какими чертами характера обладают люди

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
гороскоп знаки зодиака гороскоп на завтра
Реклама

Новости партнеров

Простые сырники из творога на сковороде
Простые сырники из творога на сковороде
"Какой-то ад с лицом": Алла Пугачева шокировала внешним видом
Алла Пугачева сняла парик. Долой ненатуральность!
Алла Пугачева сняла парик. Долой ненатуральность!
Стало известно, с кем роман у Дана Балана
Стало известно, с кем роман у Дана Балана

Популярные статьи

Сегодня, 18:04Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри присоединились к Елизавете II на праздничной службе

Сегодня, 13:55Техно

NASA "забанит" Voyager 2 в космосе на 11 месяцев: в чем причина

Сегодня, 09:10Шоу-бизнес

Памяти Марины Поплавской: воспоминания участников "Дизель Шоу" о любимой коллеге

Сегодня, 07:39Events

Суперлуние 9 марта: что обязательно нужно сделать

Сегодня, 04:57Fun

9 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 18:59Шоу-бизнес

Злату Огневич и ее сестру не хотели пускать в самолет в Сингапуре

Вчера, 13:39Events

Поздравления с 8 Марта: романтическая проза и стихи

Вчера, 11:16Events

Поздравления с 8 Марта: картинки, открытки и стихи

Вчера, 09:31Events

С 8 Марта: открытки, короткие поздравления, стихи и смс

Вчера, 09:07Events

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Вчера, 08:11Events

Полнолуние 9 марта: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 08:01Events

Поздравления с 8 Марта маме в прозе и стихах

Вчера, 07:22Events

Полнолуние 9 марта: что обязательно нужно сделать

Вчера, 06:12Events

С 8 Марта: душевные поздравления, картинки и стихи

7 мартаАфиша

Умер близнец из культовой комедии "Няньки" Дэвид Пол

7 мартаШоу-бизнес

Холостяк-10: все подробности знакомства главного героя с девушками

Новости партнеров

ТОП в Сети: На то, как бегает эта красотка, можно смотреть вечно
ТОП в Сети: На то, как бегает эта красотка, можно смотреть вечно
Домашний классический тирамису: рецепт с фото пошагово
Домашний классический тирамису: рецепт с фото пошагово
Найдена новая причина развития рака
Найдена новая причина развития рака
Ученые: если есть этот продукт ежедневно, то быстро оздоровитесь
Ученые: если есть этот продукт ежедневно, то быстро оздоровитесь
Жидкий камень: каменная штукатурка для внутренних работ
Жидкий камень: каменная штукатурка для внутренних работ
Сладкий заливной пирог на кефире с ягодами: рецепт с фото
Сладкий заливной пирог на кефире с ягодами: рецепт с фото
"Постаріли": Каменських і Потап налякали мережу своїм виглядом
Готовим дома мясной бограч: пошаговый рецепт
Готовим дома мясной бограч: пошаговый рецепт