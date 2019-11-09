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Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака: кому день готовит подвох

Астрологический прогноз на 10 ноября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 10 ноября 2019 года, говорит, что Тельцам следует проявить терпение, а Скорпионы могут рассчитывать на поддержку друзей. Читайте гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Постарайтесь не вмешиваться в разногласия между родными. Вы все равно не сможете никого переубедить.

Телец

Вас ждет интересная встреча, однако звезды советуют быть сдержаннее, терпеливее и не торопить события.

Близнецы

Этот день благоприятен для творческого занятия и получения новых знаний. Не перегружайте желудок тяжелой пищей.

Рак

Знакомство этого дня принесет вам финансовую выгоду в будущем. Не переживайте, все преграды преодолимы.

Лев

Постарайтесь в этот день ни с кем не спорить, потому что вы рискуете оказаться крайними в разборках.

Дева

вам будет полезно заняться реализацией новых идей и проектов, до которых все никак не доходили руки.

Весы

Постарайтесь не садиться за руль, потому что у вас могут возникнуть сложности с дорогой и транспортом.

Скорпион

Не переживайте, если окажетесь в сложной ситуации. Вам окажет моральную поддержку старый и надежный друг.

Стрелец

День опасен подвохами, особенно если вы их не ждете. Так что будьте начеку и не делитесь ни с кем своими планами.

Козерог

В личной жизни наблюдается полное затишье, которого вы так ждали. Есть повод отдохнуть и набраться сил.

Водолей

Если вас посетят новаторские мысли и желание поэкспериментировать, к примеру, с перестановкой – действуйте.

Рыбы

Остерегайтесь в этот день обмана от незнакомых людей. Ваша интуиция вас не подведет и подскажет верный выход.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2019 года в Украине.

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