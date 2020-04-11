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Гороскоп на 12 апреля для всех знаков зодиака: постарайтесь полноценно отдохнуть

Астрологический прогноз на 12 апреля для всех знаков зодиака

Ольга Козачок
Сегодня, 19:42

Гороскоп на завтра, 12 апреля 2020 года, говорит, что Тельцам следует проявить осторожность, а Скорпионы получат ценное приобретение. Читайте гороскоп на 12 апреля для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Овен

День располагает к обучению, так что погрузитесь в какой-то полезный тренинг или почитайте познавательную литературу.

Телец

Этот день непредсказуем травмоопасен, поэтому проявите особую аккуратность, используя бытовую технику.

Близнецы

На вас свалятся неожиданные проблемы родственников, которые придется решать сообща, отложив ваши собственные.

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Рак

Подавите в себе вспышку ревности. Лучше попробуйте поговорить с партнером по душам на интересующие вас темы.

Лев

День будет наполнен полезным общением. Вы узнаете много нового об уже привычных вещах и людях.

Дева

Вы хозяин своего времени. От вашей фантазии всецело зависит, насколько качественно пройдет этот выходной.

Весы

В этот день любое общение утомляет, лучше провести выходной вдали от суеты и попыток решения сложных вопросов.

Скорпион

Подходящий период для новых приобретений, причем как в материальном, так и в чисто духовном смысле.

Стрелец

Вы заслужили отдых, так что потратьте день в свое удовольствие, занимаясь исключительно любимыми делами.

Козерог

Звезды советуют в этот выходной отложить домашние дела, с которыми можно повременить, и предаться релаксу.

Водолей

Все споры разрешатся и без вас, а вы можете просто понаблюдать за развитием событий со стороны, не принимая участия.

Рыбы

Перестановка мебели добавит свободного пространства как для физического перемещения, так и для полета мысли.

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