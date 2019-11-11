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Гороскоп на 12 ноября для всех знаков зодиака: для кого этот день будет неудачным

Астрологический прогноз на 12 ноября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:43
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 12 ноября 2019 года, говорит, что Раки повстречают давних знакомых, а Козерогам лучше решать проблемы сообща. Читайте гороскоп на 12 ноября для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Финансовые вопросы в этот день будут решаться не в вашу пользу. От вас могут потребовать вернуть старые долги.

Телец

Ваш статус в обществе заметно укрепится и все благодаря новым партнерским связям, которые принесут выгоду.

Близнецы

Ваши старые недочеты в работе могут попасться на глаза начальству – будьте готовы к тому, что вас вызовут "на ковер".

Рак

В этот день вы можете неожиданно встретиться с человеком, с которым у вас давно не было связи.

Лев

Постарайтесь не ввязываться в авантюрные проекты. А вот ваши планы не должны стать достоянием общественности.

Дева

Будьте готовы к тому, что у вас возникнут препятствия на пути к цели. Остерегайтесь зависти недоброжелателей.

Весы

Это не лучший период для подписания важных документов и заключения договоров. Обратитесь к более опытному специалисту.

Скорпион

Если вы сомневаетесь в искренности партнера по бизнесу, лучше не соглашайтесь на его предложение.

Стрелец

Отбросьте в сторону страхи. Если вы поверите в свои силы, то вы справитесь с запланированной задачей.

Козерог

Не стесняйтесь обсуждать с коллегами свои идеи. Сообща вы найдете оригинальное решение рабочего вопроса.

Водолей

Если вы проявите свои лидерские качества, это поможет разрешить конфликтную ситуацию в коллективе.

Рыбы

Не будьте слишком самоуверенными, чтобы поражение в споре с оппонентом не ударило вас по самолюбию.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2019 года в Украине.

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