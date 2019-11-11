Гороскоп на 12 ноября для всех знаков зодиака: для кого этот день будет неудачным
Астрологический прогноз на 12 ноября для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 12 ноября 2019 года, говорит, что Раки повстречают давних знакомых, а Козерогам лучше решать проблемы сообща. Читайте гороскоп на 12 ноября для всех знаков зодиака в нашей статье.
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Овен
Финансовые вопросы в этот день будут решаться не в вашу пользу. От вас могут потребовать вернуть старые долги.
Телец
Ваш статус в обществе заметно укрепится и все благодаря новым партнерским связям, которые принесут выгоду.
Близнецы
Ваши старые недочеты в работе могут попасться на глаза начальству – будьте готовы к тому, что вас вызовут "на ковер".
Рак
В этот день вы можете неожиданно встретиться с человеком, с которым у вас давно не было связи.
Лев
Постарайтесь не ввязываться в авантюрные проекты. А вот ваши планы не должны стать достоянием общественности.
Дева
Будьте готовы к тому, что у вас возникнут препятствия на пути к цели. Остерегайтесь зависти недоброжелателей.
Весы
Это не лучший период для подписания важных документов и заключения договоров. Обратитесь к более опытному специалисту.
Скорпион
Если вы сомневаетесь в искренности партнера по бизнесу, лучше не соглашайтесь на его предложение.
Стрелец
Отбросьте в сторону страхи. Если вы поверите в свои силы, то вы справитесь с запланированной задачей.
Козерог
Не стесняйтесь обсуждать с коллегами свои идеи. Сообща вы найдете оригинальное решение рабочего вопроса.
Водолей
Если вы проявите свои лидерские качества, это поможет разрешить конфликтную ситуацию в коллективе.
Рыбы
Не будьте слишком самоуверенными, чтобы поражение в споре с оппонентом не ударило вас по самолюбию.
Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2019 года в Украине.
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