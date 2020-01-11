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Гороскоп на 12 января для всех знаков зодиака: как пройдет ваш выходной

Астрологический прогноз на 12 января для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 12 января 2020 года, советует Близнецам обдумывать свои слова, а Стрельцам придется учиться на ошибках. Читайте гороскоп на 12 января для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Овен

Этот выходной больше подходит для тихого и пассивного отдыха, чем для поисков приключений и новых знакомств.

Телец

Потратьте время на развитие собственной памяти и логики. Не доверяйте свои секреты чужим людям.

Близнецы

Вам не стоит принимать опрометчивых решений в личной жизни – тщательно обдумывайте слова, сказанные партнеру.

Рак

Этот день хорошо провести дома, в тесном кругу семьи и близких, решая насущные бытовые вопросы.

Лев

Если вы почувствуете недомогание, не стоит пугаться: оно легко поддается лечению и не принесет опасности для здоровья.

Дева

У вас велика вероятность конфликта на почве проблемных взаимоотношений с противоположным полом.

Весы

Для отдыха и релакса лучше остановить свой выбор на знакомых местах, поближе к дому, а не ехать в чужие края.

Скорпион

Не стоит открыто выражать свои чувства, поскольку так вы спровоцируете столкновение с окружающими.

Стрелец

У вас всплывут какие-то давние ошибки, то ли ваши, то ли чужие, на которых вам придется учиться и не повторять их.

Козерог

Поберегите сердечно-сосудистую систему организма – она наиболее чувствительна и уязвима в этот день.

Водолей

Усиливается ваша привлекательность, и возрастает потенциальный успех у противоположного пола.

Рыбы

День повышенного травматизма, когда есть риск порезаться даже тупым предметом. А потому берегите руки.

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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