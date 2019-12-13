Гороскоп на 14 декабря для всех знаков зодиака: как лучше провести выходной

Астрологический прогноз на 14 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра

Гороскоп на завтра, 14 декабря 2019 года, говорит, что Львы рискуют ничего не успеть, а Водолеев ждет приятный сюрприз. Читайте гороскоп на 14 декабря для всех знаков зодиака в нашей статье.

Овен

Не доверяйте незнакомым людям и непроверенной информации – есть риск обмана. В личной жизни наблюдается полный штиль.

Телец

День подходит для увлекательного общения с друзьями, а также знакомств с целью продолжения романтических отношений.

Близнецы

Вы рискуете погрязнуть в бытовых вопросах, решение которых кроме вас никто в семье не осилит взвалить на себя.

Рак

Посвятите этот день размышлениям и планированию. К примеру, займитесь подготовкой к празднованию Нового года.

Лев

Вы захотите успеть все и сразу, но при этом рискуете не довести начатые дела до логического завершения.

Дева

У вас появился тайный поклонник, о котором вы пока не догадываетесь. Понаблюдайте за новыми людьми в своем окружении.

Весы

Уделите время и внимание своей внешности – вы должны производите на всех приятное впечатление.

Скорпион

Постарайтесь начатое дело выполнить качественно, чтобы потом к нему не возвращаться по нескольку раз.

Стрелец

Прислушайтесь к своему внутреннему голосу – он подскажет, как правильно поступить в сердечных делах.

Козерог

В этот день вам лучше воздержаться от дорогих покупок. Велика вероятность приобрести некачественную вещь.

Водолей

Можете рассчитывать на приятный сюрприз от своих домашних и постарайтесь ответить им так же оригинально.

Рыбы

День подходит для получения новых знаний. За интересной книгой вы и не заметите, как пройдет выходной.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.

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