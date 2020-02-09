Гороскоп на 14 февраля для девушек: кто встретит свою любовь

Узнайте, что принесет вам День святого Валентина, кому признаются в любви, а кто будет обманут

Гороскоп на 14 февраля Фото: Pexels

Кто из девушек романтично проведет День святого Валентина, кому повезет встретить любовь 14 февраля, кого обманут, а кому признаются в любви? Ищите свой знак зодиака и читайте любовный гороскоп на День святого Валентина 14 февраля.

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Гороскоп на 14 февраля для девушек: Овен

Звезды советуют не быть податливой, мягкой и пушистой, даже если вы по природе Овечка. Смело берите инициативу в свои хрупкие руки и выстраивайте сценарий, как вам захочется. Вот увидите – кавалер поддастся вашему настроению, и день пройдет незабываемо.

Гороскоп на 14 февраля для девушек: Телец

Вам не к лицу сломя голову набрасываться на потенциального кавалера, как быку на красную тряпку. Поищите более пологие пути, как завоевать свою симпатию. Вспомните, например, истину, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, и организуйте романтический ужин при свечах.

Гороскоп на 14 февраля для девушек: Близнецы

В вас зарождается столько интересных идей и сценариев праздника, что вы попросту теряетесь, какой из них выбрать. Рискуете остаться на распутье и ни с чем. Звезды советуют отключить мозги и прислушаться к своему внутреннему голосу. Чего вам больше всего хочется? Действуйте!

Гороскоп на 14 февраля Фото: Pexels

Гороскоп на 14 февраля для девушек: Рак

Ваша неуверенность в себе и вечное стремление идти на попятный могут сыграть с вами злую шутку. Не стоит отступать в ответственный момент, будьте решительней в этот день. Одинокие представительницы знака встретят человека, с которым захочется продолжения отношений.

Гороскоп на 14 февраля для девушек: Лев

Сезон охоты на мужчин в этот день объявляется открытым! Но пощадите свою потенциальную жертву и не раскрывайте сразу же свою хищную суть. Звезды советуют для начала насладиться игрой, как кошка с мышкой, а уже под конец дня можете выпускать свои когти и клыки.

Гороскоп на 14 февраля для девушек: Дева

Пора, наконец, отвлечься от бесконечных хлопот и примерить на себя роль Леди, за которой приятно поухаживать, подарить цветы и оказать знаки внимания. Вы способны очаровывать мужчин – воспользуйтесь этим, и тогда ваш День святого Валентина пройдет романтично.

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Гороскоп на 14 февраля для девушек: Весы

Не спешите бросаться в омут с головой и крутить роман с первым встречным, тем более что вам есть из кого выбирать. Для начала следует вдумчиво и неторопливо оценить достоинства своего кавалера, взвесить все "за" и "против" и найти, наконец, подходящую вам золотую середину.

Гороскоп на 14 февраля для девушек: Скорпион

Звезды советуют представительницам самого страстного знака особо не сдерживать свою природу в общении с противоположным полом. Не бойтесь открыть свои чувства в День святого Валентина. Возможно, ваш партнер ждет именно этого и готов к взаимному признанию?

Гороскоп на 14 февраля для девушек: Стрелец

Удача будет на вашей стороне, и звезды сами вложат в ваши руки лук и заветную стрелу. Она ударит без промаха, главное – потуже натянуть тетиву. Так что одиноким представительницам знака не стоит удивляться, когда вы услышите долгожданное признание в любви.

Гороскоп на 14 февраля Фото: Pexels

Гороскоп на 14 февраля для девушек: Козерог

Прошлые неудачи в личной жизни не должны омрачать ваш праздник. Выше нос и больше позитива! Возможно, стоит дать шанс человеку, знаки внимания которого вы так упорно не замечали? Мы часто устремляем взор в небо, в то время как наше счастье лежит под ногами.

Гороскоп на 14 февраля для девушек: Водолей

В этот романтический День влюбленных позвольте себе расслабиться, выпить бокал шампанского и дайте волю своей фантазии. Разве ваш партнер не ждет от вас именно этого? Нырните в море чувств с головой, растворитесь и утоните в нем – вот увидите, вы не останетесь без взаимности.

Гороскоп на 14 февраля для девушек: Рыбы

В любовных отношениях в День святого Валентина вы будете чувствовать себя, как рыба в воде – легко, непринужденно и уверенно. Будьте готовы ко всему – от легкого флирта до серьезного признания. Главное – не обмануться и не попасться на удочку какому-нибудь рыбаку-любителю.

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