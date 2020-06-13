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Гороскоп на 14 июня: у кого из знаков зодиака нарушатся все планы

Сегодня, 20:26

Астрологический прогноз на 14 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 14 июня 2020 года, говорит, что Львам следует отвлечься от дел, а Водолеям стоит обратить внимание на свое здоровье. Читайте гороскоп на 14 июня для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: pexels

Овен

Прежде чем принять ответственное решение, еще раз хорошенько все обдумайте. Спешка в этот день неуместна.

Телец

Не позволяйте эмоциям одержать верх над вашим разумом. Найдите время для восстановления старых связей.

Близнецы

Постарайтесь в этот день избегать конфликтных людей и не принимайте участия в спорах – вам это совсем не нужно.

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Рак

Звезды по секрету сообщают, что вас ждет приятный денежный сюрприз. Возможно, стоит купить лотерейный билет?

Лев

Не пытайтесь в этот выходной решать одновременно несколько вопросов – вы не сможете объять необъятное.

Дева

Друзья могут неожиданно спутать ваши планы на день. Но вам стоит согласиться на их авантюрные предложения.

Весы

Постарайтесь уйти в тень, чтобы избежать излишнего внимания к себе. Но не пропустите возможность интересного знакомства.

Скорпион

Ваша настойчивость может вам же и навредить, потому что вы рискуете нарваться на обидную критику в свой адрес.

Стрелец

В этот день ваш внутренний голос вас не подведет. Вы интуитивно найдете правильное решение проблемы.

Козерог

Сейчас не время проявлять характер – вы рискуете спровоцировать семейные проблемы на пустом месте.

Водолей

Уделите внимание здоровью и пополните рацион витаминами, чтобы избежать упадка сил и перепадов настроения.

Рыбы

У вас есть риск потерять или забыть что-то ценное. Отложите на потом дела, которые не получилось решить сразу.

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