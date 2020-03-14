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Гороскоп на 15 марта для всех знаков зодиака: день принесет сюрпризы

Астрологический прогноз на 15 марта для всех знаков зодиака

Ольга Козачок
Сегодня, 19:48

Гороскоп на завтра, 15 марта 2020 года, говорит, что Ракам лучше не уезжать из дома, а Козерогам полезно отоспаться. Читайте гороскоп на 15 марта для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

День порадует неожиданной встречей. Вам будет о чем поговорить и наладить деловые отношения.

Телец

Если вы ощущаете, что самостоятельно не сможете решить свои проблемы, обратитесь за советом к старому другу.

Близнецы

Если позволит погода, отправляйтесь на природу. Побег от цивилизации благотворно повлияет на ваше самочувствие.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Рак

Этот день не подходит для дальних поездок. Многие актуальные вопросы у вас получится решить не выходя из дома.

Лев

День принесет неожиданности и сюрпризы. Обстоятельства заставят вас оглянуться в свое далекое прошлое.

Дева

Звезды советуют провести этот выходной дома, в кругу семьи. Поищите любимый сериал или почитайте книгу.

Весы

Не пропустите хорошую новость, которая касается ваших давних знакомых. Радость, разделенная с друзьями, приумножается.

Скорпион

Вас засосут бытовые хлопоты, из-за которых придется значительно подкорректировать планы на этот выходной день.

Стрелец

Уходите от конфликта. Вам пригодится ваша способность разбираться в людях, это позволит избежать неприятностей.

Козерог

Лучшим отдыхом в этот выходной для вас будет не еда и не шопинг, а полноценный сон. Доверьтесь своему организму.

Водолей

Посвятите этот день членам своей семьи, ведь они уже давно нуждаются в вашем внимании, совете и поддержке.

Рыбы

Старайтесь не поддаваться соблазнам, не есть вредные продукты и уж тем более не злоупотреблять спиртным.

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