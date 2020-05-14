Гороскоп на 15 мая: кто из знаков зодиака рискует наговорить лишнего

Астрологический прогноз на 15 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 15 мая 2020 года, говорит, что перед Раками предстанет проблема выбора, а Козерогам стоит поберечь нервы. Читайте гороскоп на 15 мая для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра Фото: pexels

Овен

Вас ожидает день сюрпризов, в основном приятных. Даже если вы сами ничего не получите, то приготовьте подарок близким.

Телец

Проявите щедрость души в этот день, и она обязательно будет вознаграждена по достоинству. Не поддавайтесь на провокации.

Близнецы

Ваши необдуманные высказывания в этот день могут обидеть близких вам людей. Думайте, прежде чем говорить.

Рак

Не отвлекайтесь на мелочи, чтобы не упустить из виду более серьезные вещи. Главное – правильно расставить приоритеты.

Лев

Вам желательно рассчитаться со своими старыми долгами, и не только финансовыми. Так вы привлечете энергию богатства.

Дева

Важно искать мирные пути решения возникшего конфликта. Люди вам доверяют, так что не подведите их.

Весы

Ограничьте контакты с подозрительными или малознакомыми людьми, иначе вам не избежать обмана и финансовых проблем.

Скорпион

Будьте более сдержанными и никому не рассказывайте свои тайны, иначе вам придется расплачиваться за свою болтливость.

Стрелец

Избегайте лишних разговоров, особенно на деликатную и животрепещущую для вас тему. Лучше промолчать и не говорить лишнего.

Козерог

Звезды рекомендуют сдерживать свои эмоции и не паниковать по пустякам. Берегите нервы – они не восстанавливаются.

Водолей

Вам пойдет на пользу умеренная физическая нагрузка, которая не требует особого умственного напряжения.

Рыбы

Будьте готовы к встрече с человеком из вашего давнего прошлого. Вы быстро найдете общую тему для разговора.

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