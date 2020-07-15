Гороскоп на 16 июля: кому из знаков зодиака улыбнется финансовая удача
Астрологический прогноз на 16 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 16 июля 2020 года, говорит, что у Тельцов намечается приятный день, а Скорпионам пора готовиться к переменам. Читайте гороскоп на 16 июля для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
День способен внести разногласия в коллектив единомышленников. Старайтесь придерживаться нейтралитета.
Телец
Ваши старые финансовые вопросы разрешатся благополучно и в вашу пользу. А все поездки будут удачными.
Близнецы
Будьте готовы к тому, что начальство спутает все планы, и вам придется потратить свое время на чужие проблемы.
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Рак
Если возникнет проблемная ситуация, включите свое чувство юмора – так вы сможете все решить без потерь.
Лев
В этот день не стоит слишком шиковать, лучше подумайте о ближайшем будущем и оставьте про запас какую-то сумму.
Дева
Уделите время и внимание уходу за своей внешностью. От этого зависит успех в новом коллективе.
Весы
Старайтесь не терять даром ни одной минуты. Ваша лень будет вам дорого стоить, так что потерпите до выходных.
Скорпион
Встреча с деловыми партнерами в этот день может стать решающей и изменить ваши дальнейшие планы.
Стрелец
Хороший день, чтобы заняться анализом и работой над собственными недостатками. К примеру, бросьте курить.
Козерог
В этот день лучше не начинать что-то глобальное и продолжительное: переезд, ремонт или стройку.
Водолей
Если коллеги будут оказывать на вас давление, постарайтесь выбрать путь наименьшего сопротивления.
Рыбы
Вас ждет день компромиссов. Доказывать свою точку зрения не получится, проще смириться с общим мнением.
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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.
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