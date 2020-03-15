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Гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака: переждите проблемы в стороне

Астрологический прогноз на 16 марта для всех знаков зодиака

Ольга Козачок
Сегодня, 19:40

Гороскоп на завтра, 16 марта 2020 года, говорит, что Львы получат приятный бонус, а Водолеев обвинят во всех грехах. Читайте гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

В рутине этого дня найдите свободное время, чтобы посвятить его людям старшего поколения, которым нужна поддержка.

Телец

От вашего внешнего вида будет зависеть успех запланированного мероприятия. Так что уделите внимание этому вопросу.

Близнецы

Гоните прочь грустные мысли. И не пропустите знаки, которые судьба посылает вам в этот день – они окажутся переломными.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Рак

Ошибка в документах может дорого стоить. А потому нужно все перепроверить, прежде чем подписывать важные бумаги.

Лев

Вас ждет щедрое материальное поощрение за работу. Это особенно приятно, если станет для вас неожиданностью.

Дева

Старайтесь не делать долгов и не давать ложных обещаний. На вас могут понадеяться, а вы подведете друзей.

Весы

Оглянитесь на выполненную работу и проанализируйте, что вы сделали не так. Вам полезна работа над ошибками.

Скорпион

Ваши опасения будут неоправданными, а хлопоты – пустыми. Так что спокойно занимайтесь запланированными делами.

Стрелец

День подходит для самостоятельных шагов и поиска правильного решения. Смело полагайтесь на свою интуицию.

Козерог

Ничего не дается просто так, и чтобы добиться желаемых результатов и что-то получить, нужно прилагать усилия.

Водолей

Держитесь подальше от начальства – вами останутся недовольны. А вот осознание вашей правоты придет позже.

Рыбы

Не стоит взваливать на себя груз, который рассчитан на несколько человек. Сообща вы быстрее справитесь с работой.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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