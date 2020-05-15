Гороскоп на 16 мая: кто из знаков зодиака услышит комплименты
Астрологический прогноз на 16 мая для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 16 мая 2020 года, советует Львам обратиться за помощью к друзьям, а Водолеи рискуют нарваться на скандал в семье. Читайте гороскоп на 16 мая для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
День обещает быть насыщенным и разноплановым. Только от вас зависит, как легко вы справитесь с проблемами.
Телец
Этот день подходит для обучения – вся полученная информация будет восприниматься вами легко и доступно.
Близнецы
Вам лучше побыть в уединении, потому что в этот день разговоры даются с натугой, и будет сложно достичь компромисса.
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Рак
День чреват травмами и непредсказуемостью, а потому проявите повышенную осторожность, пользуясь бытовой техникой.
Лев
Чтобы решить появившуюся проблему, обратитесь за советом к друзьям. Они подскажут вам мудрую мысль.
Дева
Постарайтесь уменьшить свои аппетиты, причем это касается не только еды. Ваши запросы превосходят ваши возможности.
Весы
В этот день желательно выбраться на природу и провести его вне дома. Вы нуждаетесь в качественной подпитке энергии.
Скорпион
Постарайтесь не вмешиваться в чужие конфликты и разборки, потому что людей не помирите, а врагов себе наживете.
Стрелец
Вы способны убедить окружающих в правильности своих рассуждений, благодаря чему привлечете на свою сторону союзников.
Козерог
Вам важно в этот день завершить начатые дела. Только после этого можно приступать к реализации новых планов.
Водолей
Постарайтесь никого не провоцировать своей критикой и замечаниями, чтобы избежать скандала в семье.
Рыбы
Вам будут к лицу яркие вещи, так что желательно пересмотреть гардероб и готовиться получать комплименты.
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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.
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