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Гороскоп на 16 ноября для всех знаков зодиака: кому улыбнется фортуна

Астрологический прогноз на 16 ноября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:09
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 16 ноября 2019 года, говорит, что Тельцам пойдет на пользу свежий воздух, а Скорпионов ждут перемены в личной жизни. Читайте гороскоп на 16 ноября для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

На вас нагрянут тревожные мысли. Не поддавайтесь им, лучше проведите этот выходной у телевизора.

Телец

В этот день откажитесь от утомляющего общения. Оденьтесь по погоде – свежий воздух пойдет вам на пользу.

Близнецы

Если над семьей сгущаются тучи, постарайтесь перевести все в форму шутки и задобрите всех сладеньким.

Рак

Не пропустите выгодное предложение дня. Обратите пристальное внимание на новые знакомства.

Лев

Этот день посвятите восстановлению своего здоровья. И вы просто физически почувствуете прилив энергии.

Дева

Не спешите начинать что-то новое. Лучше сначала завершите незаконченные дела и раздайте долги.

Весы

В этот день отправляйтесь на шопинг. Будьте готовы расстаться с крупной суммой денег. Покупки вас порадуют.

Скорпион

Вас ждут интригующие перемены в личной жизни. Но для этого вам желательно настроиться на нужную волну.

Стрелец

Стрельцов звезды предупреждают о возможном обмане. Проявите бдительность. Не оставляйте вещи без присмотра.

Козерог

Этот день будет полон вдохновения. Не зарывайте свои таланты в землю. К примеру, возьмите кисть и краски.

Водолей

Будьте готовы к тому, что в этот день на вас навалятся бытовые вопросы, которые накопились за всю неделю.

Рыбы

День обещает беспроигрышные варианты решения вопросов. Но будьте осторожны: фортуна переменчива.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2019 года в Украине.

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