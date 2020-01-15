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Гороскоп на 16 января для всех знаков зодиака: вам предстоит непростой выбор

Астрологический прогноз на 16 января для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 16 января 2020 года говорит, что Овнам придется воевать за место под солнцем, а у Весов будет скучный день. Читайте гороскоп на 16 января для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Овен

Ваши оппоненты будут ставить вам палки в колеса. Не поддавайтесь и не бойтесь – вы поступаете правильно.

Телец

Не пропустите знаковую встречу с человеком, который в будущем окажет вам поддержку и покровительство.

Близнецы

Не стоит доверять быстрой выгоде и ложным обещаниям. Вы же сами знаете, где бывает бесплатный сыр.

Рак

Прислушивайтесь к советам более опытных людей, они не желают вам зла. Вы получите желаемое.

Лев

Ваш успех может вызвать зависть у окружающих. Придется выбирать между дружбой и карьерным ростом.

Дева

В этот день будет полезным обращение к прошлому. Всплывут какие-то давние деловые связи с проверенными партнерами.

Весы

В этот день вас ждет однообразная и скучная рутина, без которой не получится достичь нужного результата в работе.

Скорпион

Займитесь наведением порядков, причем, не только на рабочем столе в кабинете, но и в своем внутреннем мире.

Стрелец

Столкнувшись с трудностями, не опускайте руки. Старайтесь завоевать авторитет у коллег и начальства.

Козерог

День предоставит вам новую полезную информацию, главное – суметь ее рассмотреть в потоке однообразных новостей.

Водолей

Не пускайте все на самотек. Станьте хозяином положения, тем более вам не занимать лидерских качеств.

Рыбы

В этот день лучше подстраховаться и самостоятельно не принимать важных и судьбоносных решений.

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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