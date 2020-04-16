Гороскоп на 17 апреля для всех знаков зодиака: не стоит заниматься важными делами
Астрологический прогноз на 17 апреля для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 17 апреля 2020 года, предупреждает Овнов об осторожности, а Весам придется раскошелиться. Читайте гороскоп на 17 апреля для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
В этот день проявите внимательность и аккуратность, используя бытовую технику, – она вряд ли послушается вас сегодня.
Телец
Перед вами встанет проблема выбора, и ваша интуиция вам не поможет. Лучше прислушайтесь к советам извне.
Близнецы
Ваш язык – ваш враг. День лучше провести в уединении и погружении в себя, особо ни с кем не разговаривая.
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Рак
Благоприятный период для обучения и получения новой информации. Займитесь накоплением знаний на будущее.
Лев
Не стоит быть слишком самоуверенными, в новой ситуации лучше прислушаться к совету более опытного человека.
Дева
Противоречивый день. Хлопоты и суета в конечном итоге могут привести к знакомству с интересными людьми.
Весы
Проявите внимательность в оформлении документов, иначе вам придется платить из своего кармана.
Скорпион
Этот день лучше посвятить обдумыванию новых планов. А вот с активной деятельностью стоит пока повременить.
Стрелец
Причина нынешних проблем кроется в вашем прошлом. Поэтому вспомните свои ошибки и не повторяйте их в будущем.
Козерог
Пощадите свой организм, иначе он может взбунтоваться и подвести вас в самый непредвиденный момент.
Водолей
Вы можете рассчитывать на поддержку со стороны. Сообща решать проблемы гораздо легче, чем в одиночку.
Рыбы
Этот день обещает быть интересным и принести вам неожиданное знакомство, которое в дальнейшем окажется полезным.
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