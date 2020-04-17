Гороскоп на 18 апреля для всех знаков зодиака: держите при себе свои тайны
Астрологический прогноз на 18 апреля для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 18 апреля 2020 года, говорит, что Тельцам захочется уединения, а Скорпионов не отпустят проблемы. Читайте гороскоп на 18 апреля для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
Найдите себе занятие по душе и по возможности привлеките заинтересованных членов семьи – вместе будет веселее.
Телец
Старайтесь избегать шумных компаний. Гораздо полезнее для вас будет пофилософствавать в одиночестве.
Близнецы
Не стоит провоцировать своего партнера на ревность. Держите свои тайны при себе, и день пройдет спокойно.
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Рак
Отличная идея в этот день – заняться сортировкой вещей и мыслей, чтобы привести в порядок и то, и другое.
Лев
День располагает к праздному ничегонеделанию – можете не слишком сопротивляться. Отдых пойдет вам на пользу.
Дева
Чем больше вы отдадите, тем больше вскоре получите сами. Не стесняйтесь дарить и радовать окружающих.
Весы
Старайтесь избегать нагрузки на позвоночник. В этот день лучше предоставить работу мозгам, а тело пусть отдохнет.
Скорпион
Даже когда вы хотите отдохнуть в свой законный выходной, вас не отпустят обстоятельства. Проще выключить телефон.
Стрелец
Не стоит обижаться на любимого человека. Проявите мудрость и пойдите первыми на примирение.
Козерог
День подходит для неторопливого отдыха, а также обсуждения с родными и планирования дел на ближайшее будущее.
Водолей
Вам лучше держаться подальше от надвигающихся семейных разборок. Все уляжется само по себе и без вас.
Рыбы
Как бы вы ни старались, решить все домашние дела в срок вы не успеете. Лучше позовите к себе на помощь семью.
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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.
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