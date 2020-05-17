Гороскоп на 18 мая: какие знаки зодиака ждут серьезные финансовые траты

Астрологический прогноз на 18 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 18 мая 2020 года, говорит, что Овны будут готовы прийти на помощь, а Весам лучше не вмешиваться в чужие дела. Читайте гороскоп на 18 мая для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра Фото: pexels

Овен

В этот день вас могут попросить о помощи ваши старшие родственники – постарайтесь им не отказывать даже в ущерб себе.

Телец

Вам будет гораздо проще справиться с накопившимися делами, если вы перепоручите часть обязанностей коллегам.

Близнецы

Обратите внимание на пожелания любимого человека. Ситуация вскоре станет зеркальной, когда вам что-то потребуется от него.

Рак

Это подходящий период для работы над укреплением иммунитета. Свежий воздух благотворно повлияет на состояние в целом.

Лев

В этот день возможны непредвиденные финансовые траты, связанные с семьей и домом. Но это нужные капиталовложения.

Дева

Постарайтесь переключиться с ежедневных хлопот на планирование дальнейших дел. Это у вас получится лучше, чем рутина.

Весы

Этот день полезно посвятить благоустройству своего жизненного пространства. А вот в чужие дела лучше не вмешиваться.

Скорпион

День чреват поломками и непредвиденными ситуациями, которых можно избежать. Важно соблюдать технику безопасности.

Стрелец

Откажитесь от поездок и по возможности проведите этот день ближе к дому. Все важные дела могут подождать.

Козерог

Звезды рекомендуют замахнуться на серьезные приобретения. Техника или предметы интерьера – такие покупки будут удачными.

Водолей

Вас ждет эмоционально насыщенный день. Близкие люди могут спровоцировать конфликт на почве непонимания.

Рыбы

Постарайтесь выглядеть на все сто, если хотите привлечь внимание и получить комплименты противоположного пола.

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