Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на 18 мая: какие знаки зодиака ждут серьезные финансовые траты

Астрологический прогноз на 18 мая для всех знаков зодиака

Ольга Козачок
Сегодня, 19:40

Гороскоп на завтра, 18 мая 2020 года, говорит, что Овны будут готовы прийти на помощь, а Весам лучше не вмешиваться в чужие дела. Читайте гороскоп на 18 мая для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: pexels

Овен

В этот день вас могут попросить о помощи ваши старшие родственники – постарайтесь им не отказывать даже в ущерб себе.

Телец

Вам будет гораздо проще справиться с накопившимися делами, если вы перепоручите часть обязанностей коллегам.

Близнецы

Обратите внимание на пожелания любимого человека. Ситуация вскоре станет зеркальной, когда вам что-то потребуется от него.

Читайте также:
Гороскоп на неделю 17-23 мая: все знаки зодиака

Рак

Это подходящий период для работы над укреплением иммунитета. Свежий воздух благотворно повлияет на состояние в целом.

Лев

В этот день возможны непредвиденные финансовые траты, связанные с семьей и домом. Но это нужные капиталовложения.

Дева

Постарайтесь переключиться с ежедневных хлопот на планирование дальнейших дел. Это у вас получится лучше, чем рутина.

Весы

Этот день полезно посвятить благоустройству своего жизненного пространства. А вот в чужие дела лучше не вмешиваться.

Скорпион

День чреват поломками и непредвиденными ситуациями, которых можно избежать. Важно соблюдать технику безопасности.

Стрелец

Откажитесь от поездок и по возможности проведите этот день ближе к дому. Все важные дела могут подождать.

Козерог

Звезды рекомендуют замахнуться на серьезные приобретения. Техника или предметы интерьера – такие покупки будут удачными.

Водолей

Вас ждет эмоционально насыщенный день. Близкие люди могут спровоцировать конфликт на почве непонимания.

Рыбы

Постарайтесь выглядеть на все сто, если хотите привлечь внимание и получить комплименты противоположного пола.

Смотрите видео Крысиный гороскоп: какими чертами характера обладают люди

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на завтра
Реклама

Новости партнеров

Регина Тодоренко прервала молчание в Сети после скандала
Регина Тодоренко прервала молчание в Сети после скандала
Рідкісні фото зірок
Рідкісні фото зірок "до" і "після" молодості
Комаровский не смолчал, отреагировав на скандал вокруг Тодоренко
Комаровский не смолчал, отреагировав на скандал вокруг Тодоренко
Галкин показал Пугачеву в пижаме и без макияжа (фото, видео)
Галкин показал Пугачеву в пижаме и без макияжа (фото, видео)

Популярные статьи

Сегодня, 16:54Fun

17 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 13:08Food

Маринады для шашлыка: шесть рецептов для разных видов мяса

Сегодня, 00:18Шоу-бизнес

Go_A на Евровидении-2020: текст песни

Вчера, 17:10Стиль

Как стильно выглядеть в вышиванке: подборка актуальных образов

Вчера, 16:10Fun

16 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 12:40Food

Что приготовить из стручковой фасоли: четыре простых рецепта

Вчера, 06:53Food

Как приготовить вкусный плов в казане на костре

15 маяСтиль

Где купить самую красивую вышиванку

15 маяШоу-бизнес

"Организм вел себя странно": Влад Яма заявил, что переболел коронавирусом

15 маяFun

15 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

15 маяШоу-бизнес

Умерла австрийская принцесса Мария Голицына

15 маяШоу-бизнес

Онлайн-концерты Евровидения-2020: видео всех участников шоу

15 маяTravel

Куда поехать на Троицу 2020 в Украине: необычные направления

15 маяШоу-бизнес

Ко Дню семьи: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса

15 маяTravel

5 музеев Киева, обязательных к посещению

15 маяFun

Невероятного голубого дракона удалось запечатлеть на фото

Новости партнеров

Шашлыка больше не просят: ставим на стол свиные ребра из духовки
Шашлыка больше не просят: ставим на стол свиные ребра из духовки
Істина за тонною гриму - як насправді виглядають зіркові теледіви
Істина за тонною гриму - як насправді виглядають зіркові теледіви
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Видео. Свитолина показала зажигательный танец
Видео. Свитолина показала зажигательный танец
Тіна Кароль поділилася ніжним фото, проте фанати дещо помітили
Тіна Кароль поділилася ніжним фото, проте фанати дещо помітили
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Ученые назвали 5 главных продrктов-защитников от коронавируса
Ученые назвали 5 главных продrктов-защитников от коронавируса
Берем литр молока и стакан сметаны: вкуснейший сыр за 30 минут
Берем литр молока и стакан сметаны: вкуснейший сыр за 30 минут