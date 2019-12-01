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Гороскоп на 2 декабря для всех знаков зодиака: какие возможности важно не упустить

Астрологический прогноз на 2 декабря для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 2 декабря 2019 года, говорит, что Львам все задачи по плечу, а Водолеям важно обратить внимание на свои недостатки. Читайте гороскоп на 2 декабря для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Вы с легкостью сможете наверстать ранее упущенные возможности. Вам вернут старые долги, необязательно денежные.

Телец

Вы будете способны на поступки, которых сами от себя не ожидали. Можете рассчитывать на поддержку окружающих.

Близнецы

В этот день вам лучше поддерживать позицию нейтралитета и не вмешиваться в чужие споры и конфликты.

Рак

Звезды советуют не зацикливаться на решении одной проблемы – у вас есть еще масса интересных тем и вопросов.

Лев

В этот день благоприятно решаются многие бюрократические вопросы. Главное – подойти к этому подготовленными.

Дева

Настройтесь на волну творчества, и тогда вам представятся неожиданные открытия, способные повлиять на мировоззрение.

Весы

Не стоит рассчитывать на помощь друзей, тем более что вы самостоятельно справитесь со всеми проблемами.

Скорпион

В этот день не стоит рубить с плеча и жечь мосты к отступлению. Вскоре вы кардинально измените свое мнение.

Стрелец

Вас ждет противоречивый день. Отпустите свои страхи и подумайте о возможных авантюрных приключениях.

Козерог

В этот день вам предстоит выяснение отношений с партнером по бизнесу или в личной жизни. Держите себя в руках.

Водолей

Найдите время для работы над своими недостатками. Взамен вы вскоре ощутите улучшение отношения к вам окружающих.

Рыбы

Вы явно недооцениваете свои способности в сфере работы. Дайте возможность своему таланту выйти наружу.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.

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