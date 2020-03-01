Гороскоп на 2 марта для всех знаков зодиака: день не лишен мистики

Астрологический прогноз на 2 марта для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 2 марта 2020 года говорит, что Близнецов подведет их чрезмерная доверчивость, а Стрельцам стоит опасаться завистников. Читайте гороскоп на 2 марта для всех знаков зодиака в нашей статье.

Читайте также: Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Овен

Займитесь наведением порядка в своих вещах – вы найдете документ, который считали давно потерянным.

Телец

Коллеги сойдутся в серьезном споре, и никто не захочет уступать. В ваших силах вернуть мир в коллектив.

Близнецы

Ваша доверчивость может привести к неприятностям. Мошенников интересуете совсем не вы, а ваш кошелек.

Гороскоп на завтра

Рак

Не отказывайте людям, когда вас просят о помощи, но и не навязывайте свое мнение, если вас не зовут.

Лев

В этот день вы будете пожинать плоды своих трудов. Как вы работали, так теперь и будете вознаграждены.

Дева

День подходит для решения юридических вопросов в бюрократических инстанциях. Все пройдет, как по маслу.

Весы

Если какие-то бумаги попадут к вам в руки, то они уже не отпустят вашего внимания до самого конца дня.

Скорпион

Вам лучше установить лимиты на свои банковские карты, потому что день обещает серьезные растраты.

Стрелец

Вокруг вас есть завистники, так что ведите себя поскромнее, если верите в сглаз или порчу – они возможны в этот день.

Козерог

Как только вы выполните данные обязательства, на вас тут же повесят очередные задачи – это похоже на замкнутый круг.

Водолей

Противоречивый день. Конфликт на работе может закончиться в вашу пользу, что поднимет ваш авторитет.

Рыбы

Проявление эгоизма в этот день сыграет с вами злую шутку, и вы останетесь наедине со своими проблемами.

Смотрите видео Крысиный гороскоп: какими чертами характера обладают люди

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться