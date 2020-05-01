Гороскоп на 2 мая: у какого знака зодиака назревают проблемы с деньгами

Астрологический прогноз на 2 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 2 мая 2020 года, говорит, что Близнецам лучше уходить от конфликта, а у Стрельцов откроются новые таланты. Читайте гороскоп на 2 мая для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра Фото: Pexels

Овен

В этот выходной не стоит перенапрягать мозги, лучше дайте им отдохнуть и отвлекитесь на занятие любимым делом.

Телец

Звезды рекомендуют вам свести к минимуму все контакты с людьми и по возможности вообще отключить телефон.

Близнецы

В семье могут обостриться отношения. Чтобы разрядить обстановку, желательно переключиться на решение финансового вопроса.

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Рак

День будет благоприятен для полезных и продуктивных знакомств, а также налаживания личных отношений.

Лев

Посвятите время выходного дня на восстановление организма, зарядку, укрепление иммунной системы.

Дева

Вам следует завершить свои старые дела или рассчитаться с долгами. После этого можно начинать новый этап в жизни.

Весы

Вам предстоят крупные финансовые расходы. Будьте готовы к тому, что из-за них придется некоторое время экономить.

Скорпион

Выходной день посвятите генеральной уборке в доме. Так вы сможете освободить пространство для новых приобретений.

Стрелец

Займитесь самообразованием и поиском интересного занятия. Возможно, вы откроете в себе неизведанные таланты.

Козерог

Избегайте контактов, которые вас раздражают. Вместо соцсетей отдайте предпочтение книге или телевизору.

Водолей

Постарайтесь отвлечься от ежедневной суеты и бытовых вопросов, чтобы в выходной провести время в свое удовольствие.

Рыбы

Вам в этот день повезет. Пользуйтесь моментом и имейте в виду, что фортуна может быть переменчива.

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