Гороскоп на 2020 год по картам Таро для всех знаков зодиака
Точный прогноз 2020 год для всех знаков зодиака по картам Таро
Новый год – прекрасное время для праздничных гаданий.
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Карты Таро являются самой знаменитой и самой загадочной из всех известных систем гаданий, поэтому самое время узнать гороскоп на 2020 год по картам Таро для всех знаков зодиака.
Овен – карта Таро 2020 года "Король мечей"
Ваши явные козыри – остроумие и умение рассуждать логично. Но "приправлять" все это нужно личным обаянием и беспристрастностью. Возьмите все это за правило, и вскоре вы заметите, что даже сложные, запутанные проблемы находят свое решение.
Телец – карта Таро 2020 года – "Мир"
Эта карта предвещает несомненный успех задуманного (причем вне зависимости от сферы деятельности – Ред.), исполнение всех желаний, счастливое завершение хода событий. В 2020 году Тельцы могут получить все, о чем мечтают.
Близнецы – карта Таро 2020 года – "Тройка кубков"
Эта карта Таро для Близнецов указывает на комфортные отношения с людьми, близкими по духу или кровными родственниками. В ней заключено праздничное настроение, спокойное, уверенное состояние, ощущение безопасности.
Рак – карта Таро 2020 года – "Четверка кубков" в перевернутом положении
Эта карта обещает для Раков наличие мотивации для выполнения задач и движения к цели, возникновение новых амбиций, новые знакомства, принятие приглашения, вдохновение и готовность к действиям. Дела идут на лад, деятельность доставляет удовлетворение
Лев – карта Таро 2020 года – "Восьмерка жезлов"
Ваш энтузиазм относительно перспектив вашего нового проекта безграничен, и вы готовы вложить в него все свои силы. Эта карта для Львов провозглашает наступление периода активных действий, когда вы, воспользовавшись благоприятной обстановкой, можете дать ход своим идеям. Ваша творческая энергия достигла высшей точки, и вы в состоянии направить ее в нужное русло.
Дева – карта Таро 2020 года – "Паж кубков"
Согласно прогнозу карт Таро, в 2020 году у Дев произойдет встреча с человеком, который сыграет важную роль в его жизни. Он поможет в делах, причем сделает это не в службу, а в дружбу.
Весы – карта Таро 2020 – "Правосудие"
Эта карта говорит о том, что человек просто не в состоянии отказаться от такого соблазна, как судить. Это происходит в силу его мыслительного процесса, это всего лишь часть его мышления. Но человек давно утратил правильность понимания этого процесса, легко подменив суждение на осуждение. Весам не нужно быть категорическими в своих суждениях в 2020 году.
Скорпион – карта Таро 2020 – "Шестерка жезлов"
Скорпионы многого добились, но с другой стороны эта карта Таро говорит и о том, что еще многое предстоит сделать. Она, предлагая отпраздновать свой успех, не обещает его долговечность. Все что Вы совершили ранее вызывает восхищение и возможно зависть у окружающих. Все это придает уверенности в себе, но не стоит слишком расслабляться и упускать из виду свои цели.
Стрелец – карта Таро 2020 – "Император"
У Стрельцов в 2020 году будет четкое видение и понимание, как все должно работать и как оно будет. У них нет компромиссов, они действуют только реалистично и четко. Но следует помнить, что иногда такие сильные качества могут превратить человека в отъявленного эгоиста.
Козерог – карта Таро 2020 – "Четверка жезлов"
Эта карта Таро указывает на полное удовлетворение собственной жизнью для Козерогов. Эта карта считается символом гармонии, душевного равновесия, счастья и радости. В раскладе она означает завершение проблем и примирение.
Водолей – карта Таро 2020 – "Девятка кубков"
Для Водолеев эта карта Таро в 2020 году указывает на полное удовлетворение собственной жизнью. Эта карта считается символом гармонии, душевного равновесия, счастья и радости. Также она означает выздоровление, положительный настрой и чувство уверенности в завтрашнем дне.
Рыбы – карта Таро 2020 – "Шестерка пентаклей"
Рыбам в 2020 году могут оказать помощь, либо вы кому-то поможете. Будьте щедры и великодушны. Вы можете получить подарок. Мудро распоряжайтесь своими финансами, часть доходов обязательно тратьте на благотворительность. Помните, что оказывая помощь другим, вы в первую очередь создаете поддержку себе.
Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в 2020 и астрологическом прогнозе для всех знаков зодиака.
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