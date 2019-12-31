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Гороскоп на 2020 год по картам Таро для всех знаков зодиака

Точный прогноз 2020 год для всех знаков зодиака по картам Таро

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:17
Точный прогноз 2020 год для всех знаков зодиака по картам Таро
Точный прогноз 2020 год для всех знаков зодиака по картам Таро
Фото: Pexels

Новый год – прекрасное время для праздничных гаданий.

Как правильно сформулировать и загадать желание – смотрите видео:

Карты Таро являются самой знаменитой и самой загадочной из всех известных систем гаданий, поэтому самое время узнать гороскоп на 2020 год по картам Таро для всех знаков зодиака.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Овен – карта Таро 2020 года "Король мечей"

Ваши явные козыри – остроумие и умение рассуждать логично. Но "приправлять" все это нужно личным обаянием и беспристрастностью. Возьмите все это за правило, и вскоре вы заметите, что даже сложные, запутанные проблемы находят свое решение.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Телец – карта Таро 2020 года – "Мир"

Эта карта предвещает несомненный успех задуманного (причем вне зависимости от сферы деятельности – Ред.), исполнение всех желаний, счастливое завершение хода событий. В 2020 году Тельцы могут получить все, о чем мечтают.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Близнецы – карта Таро 2020 года – "Тройка кубков"

Эта карта Таро для Близнецов указывает на комфортные отношения с людьми, близкими по духу или кровными родственниками. В ней заключено праздничное настроение, спокойное, уверенное состояние, ощущение безопасности.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Рак – карта Таро 2020 года – "Четверка кубков" в перевернутом положении

Эта карта обещает для Раков наличие мотивации для выполнения задач и движения к цели, возникновение новых амбиций, новые знакомства, принятие приглашения, вдохновение и готовность к действиям. Дела идут на лад, деятельность доставляет удовлетворение

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Лев – карта Таро 2020 года – "Восьмерка жезлов"

Ваш энтузиазм относительно перспектив вашего нового проекта безграничен, и вы готовы вложить в него все свои силы. Эта карта для Львов провозглашает наступление периода активных действий, когда вы, воспользовавшись благоприятной обстановкой, можете дать ход своим идеям. Ваша творческая энергия достигла высшей точки, и вы в состоянии направить ее в нужное русло.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Дева – карта Таро 2020 года – "Паж кубков"

Согласно прогнозу карт Таро, в 2020 году у Дев произойдет встреча с человеком, который сыграет важную роль в его жизни. Он поможет в делах, причем сделает это не в службу, а в дружбу.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Весы – карта Таро 2020 – "Правосудие"

Эта карта говорит о том, что человек просто не в состоянии отказаться от такого соблазна, как судить. Это происходит в силу его мыслительного процесса, это всего лишь часть его мышления. Но человек давно утратил правильность понимания этого процесса, легко подменив суждение на осуждение. Весам не нужно быть категорическими в своих суждениях в 2020 году.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Скорпион – карта Таро 2020 – "Шестерка жезлов"

Скорпионы многого добились, но с другой стороны эта карта Таро говорит и о том, что еще многое предстоит сделать. Она, предлагая отпраздновать свой успех, не обещает его долговечность. Все что Вы совершили ранее вызывает восхищение и возможно зависть у окружающих. Все это придает уверенности в себе, но не стоит слишком расслабляться и упускать из виду свои цели.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Стрелец – карта Таро 2020 – "Император"

У Стрельцов в 2020 году будет четкое видение и понимание, как все должно работать и как оно будет. У них нет компромиссов, они действуют только реалистично и четко. Но следует помнить, что иногда такие сильные качества могут превратить человека в отъявленного эгоиста.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Козерог – карта Таро 2020 – "Четверка жезлов"

Эта карта Таро указывает на полное удовлетворение собственной жизнью для Козерогов. Эта карта считается символом гармонии, душевного равновесия, счастья и радости. В раскладе она означает завершение проблем и примирение.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Водолей – карта Таро 2020 – "Девятка кубков"

Для Водолеев эта карта Таро в 2020 году указывает на полное удовлетворение собственной жизнью. Эта карта считается символом гармонии, душевного равновесия, счастья и радости. Также она означает выздоровление, положительный настрой и чувство уверенности в завтрашнем дне.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Рыбы – карта Таро 2020 – "Шестерка пентаклей"

Рыбам в 2020 году могут оказать помощь, либо вы кому-то поможете. Будьте щедры и великодушны. Вы можете получить подарок. Мудро распоряжайтесь своими финансами, часть доходов обязательно тратьте на благотворительность. Помните, что оказывая помощь другим, вы в первую очередь создаете поддержку себе.

Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в 2020 и астрологическом прогнозе для всех знаков зодиака.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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