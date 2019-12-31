Гороскоп на 2020 год по картам Таро для всех знаков зодиака

Точный прогноз 2020 год для всех знаков зодиака по картам Таро

Точный прогноз 2020 год для всех знаков зодиака по картам Таро Фото: Pexels

Новый год – прекрасное время для праздничных гаданий.

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Карты Таро являются самой знаменитой и самой загадочной из всех известных систем гаданий, поэтому самое время узнать гороскоп на 2020 год по картам Таро для всех знаков зодиака.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Овен – карта Таро 2020 года "Король мечей"

Ваши явные козыри – остроумие и умение рассуждать логично. Но "приправлять" все это нужно личным обаянием и беспристрастностью. Возьмите все это за правило, и вскоре вы заметите, что даже сложные, запутанные проблемы находят свое решение.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Телец – карта Таро 2020 года – "Мир"

Эта карта предвещает несомненный успех задуманного (причем вне зависимости от сферы деятельности – Ред.), исполнение всех желаний, счастливое завершение хода событий. В 2020 году Тельцы могут получить все, о чем мечтают.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Близнецы – карта Таро 2020 года – "Тройка кубков"

Эта карта Таро для Близнецов указывает на комфортные отношения с людьми, близкими по духу или кровными родственниками. В ней заключено праздничное настроение, спокойное, уверенное состояние, ощущение безопасности.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Рак – карта Таро 2020 года – "Четверка кубков" в перевернутом положении

Эта карта обещает для Раков наличие мотивации для выполнения задач и движения к цели, возникновение новых амбиций, новые знакомства, принятие приглашения, вдохновение и готовность к действиям. Дела идут на лад, деятельность доставляет удовлетворение

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Лев – карта Таро 2020 года – "Восьмерка жезлов"

Ваш энтузиазм относительно перспектив вашего нового проекта безграничен, и вы готовы вложить в него все свои силы. Эта карта для Львов провозглашает наступление периода активных действий, когда вы, воспользовавшись благоприятной обстановкой, можете дать ход своим идеям. Ваша творческая энергия достигла высшей точки, и вы в состоянии направить ее в нужное русло.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Дева – карта Таро 2020 года – "Паж кубков"

Согласно прогнозу карт Таро, в 2020 году у Дев произойдет встреча с человеком, который сыграет важную роль в его жизни. Он поможет в делах, причем сделает это не в службу, а в дружбу.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Весы – карта Таро 2020 – "Правосудие"

Эта карта говорит о том, что человек просто не в состоянии отказаться от такого соблазна, как судить. Это происходит в силу его мыслительного процесса, это всего лишь часть его мышления. Но человек давно утратил правильность понимания этого процесса, легко подменив суждение на осуждение. Весам не нужно быть категорическими в своих суждениях в 2020 году.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Скорпион – карта Таро 2020 – "Шестерка жезлов"

Скорпионы многого добились, но с другой стороны эта карта Таро говорит и о том, что еще многое предстоит сделать. Она, предлагая отпраздновать свой успех, не обещает его долговечность. Все что Вы совершили ранее вызывает восхищение и возможно зависть у окружающих. Все это придает уверенности в себе, но не стоит слишком расслабляться и упускать из виду свои цели.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Стрелец – карта Таро 2020 – "Император"

У Стрельцов в 2020 году будет четкое видение и понимание, как все должно работать и как оно будет. У них нет компромиссов, они действуют только реалистично и четко. Но следует помнить, что иногда такие сильные качества могут превратить человека в отъявленного эгоиста.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Козерог – карта Таро 2020 – "Четверка жезлов"

Эта карта Таро указывает на полное удовлетворение собственной жизнью для Козерогов. Эта карта считается символом гармонии, душевного равновесия, счастья и радости. В раскладе она означает завершение проблем и примирение.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Водолей – карта Таро 2020 – "Девятка кубков"

Для Водолеев эта карта Таро в 2020 году указывает на полное удовлетворение собственной жизнью. Эта карта считается символом гармонии, душевного равновесия, счастья и радости. Также она означает выздоровление, положительный настрой и чувство уверенности в завтрашнем дне.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Рыбы – карта Таро 2020 – "Шестерка пентаклей"

Рыбам в 2020 году могут оказать помощь, либо вы кому-то поможете. Будьте щедры и великодушны. Вы можете получить подарок. Мудро распоряжайтесь своими финансами, часть доходов обязательно тратьте на благотворительность. Помните, что оказывая помощь другим, вы в первую очередь создаете поддержку себе.

Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в 2020 и астрологическом прогнозе для всех знаков зодиака.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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