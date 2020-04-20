Гороскоп на 21 апреля для всех знаков зодиака: решение проблемы лежит у вас на виду

Астрологический прогноз на 21 апреля для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 21 апреля 2020 года, говорит, что Раки способны на взрыв эмоций, а Козерогам будут благодарны. Читайте гороскоп на 21 апреля для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра

Овен

День хорош для налаживания новых деловых связей – вы останетесь довольны результатом. Берегитесь сквозняков.

Телец

Это не ваш день, поэтому не проводите никаких серьезных переговоров – как делового, так и личного характера.

Близнецы

Если вы ищете верное решение возникшей проблемы, прислушайтесь к своей интуиции, и она вас не подведет.

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Рак

Вас угнетают противоречивые эмоции. Несколько раз подумайте, прежде чем выпускать весь негатив наружу.

Лев

День хорош для выяснения отношений, которые зашли в тупик, разрешения споров и закрытия изживших себя дел.

Дева

Держите свои секреты при себе. Ваши конкуренты не дремлют, а потому даже процветающее дело окажется под угрозой.

Весы

Пусть вас не пугает монотонность. Пройдет время, и она закончится, а вы сможете наслаждаться плодами своих трудов.

Скорпион

Смените тактику: даже самые серьезные оппоненты будут повержены неожиданностью принятого вами решения.

Стрелец

Звезды советуют присматриваться, прислушиваться и набираться опыта у ваших же соперников. Вам будет полезна ваша внимательность.

Козерог

Не бойтесь делиться своими достижениями с окружающими. Вас ждет укрепление авторитета и благодарность.

Водолей

Найдите в себе смелость, чтобы признать собственные прошлые ошибки. Лучше на них учиться и не повторять их в будущем.

Рыбы

Даже если вам ничего не хочется делать, старайтесь себя превозмочь. Ваша расслабленность может дорого вам стоить.

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