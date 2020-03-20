Гороскоп на 21 марта для всех знаков зодиака: приятные дела можно делать и без повода
Астрологический прогноз на 21 марта для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 21 марта 2020 года, говорит, что Ракам полезно восстановить старые знакомства, а Козероги проведут день в свое удовольствие. Читайте гороскоп на 21 марта для всех знаков зодиака в нашей статье.
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Овен
Старайтесь делать то, что вам нравится, не оглядываясь на цену и обстоятельства. Вы останетесь довольны собой.
Телец
Подходящий день, чтобы заняться оздоровлением. К примеру, начните диету или бросьте вредную привычку.
Близнецы
Настроение будет таково, что по возможности вам лучше остаться дома и предаться порывам творчества.
Рак
Уделите должное внимание своим давним знакомым: пересмотрите старые контакты, напишите и напомните о себе.
Лев
В этот день вы можете рассчитывать на приятные знаки внимания от своего партнера. Не оставайтесь в долгу.
Дева
Следите за своими фразами, потому что ваше необдуманное слово может привести к серьезному конфликту.
Весы
Никаких поездок, встреч и утомительных гостей! Останьтесь дома и проведите день в узком семейном кругу.
Скорпион
Найдите время в этот выходной, чтобы сделать приятные сюрпризы своим близким. Для этого не нужен повод.
Стрелец
Если вы призовете себе на помощь домочадцев, то сможете оперативно и легко решить все домашние дела.
Козерог
Несмотря на законный выходной, постарайтесь отойти от всех накопившихся хлопот и провести день в свое удовольствие.
Водолей
Скучать вам сегодня будет некогда. Неожиданно появится тема, которая займет все ваше свободное время.
Рыбы
Если вас не просят, лучше не навязывайтесь со своими советами, рекомендациями и добрыми делами.
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