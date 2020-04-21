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Гороскоп на 22 апреля для всех знаков зодиака: противоречивый день

Астрологический прогноз на 22 апреля для всех знаков зодиака

Ольга Козачок
Сегодня, 19:40

Гороскоп на завтра, 22 апреля 2020 года, говорит, что Львам предстоит непростое решение, а над Водолеями сгущаются тучи. Читайте гороскоп на 22 апреля для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Овен

Не рубите с плеча и не сжигайте мосты, вам еще могут пригодиться старые связи, от которых вы решили избавиться.

Телец

В этот день вам придется рассчитывать только на свои силы, а вот партнеры могут вас невольно подвести.

Близнецы

Старайтесь не принимать серьезных решений. Обратите свой взгляд в прошлое – там найдете ответы на многие вопросы.

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Рак

Если вы не в силах противодействовать оппонентам, постарайтесь их возглавить – тогда у вас появятся сторонники.

Лев

Вам необходимо принять ответственное решение. А все сопутствующие доработки и детали можно решить позже.

Дева

День наполнен противоречивыми чувствами. Друзья могут подвести, а поддержка появится с неожиданной стороны.

Весы

Мудрость дня заключается не в отстаивании собственной правоты, а в накапливании знаний на будущее.

Скорпион

День проверяет вас на силу воли: сколько вы продержитесь, чтобы не проявить свои лидерские качества?

Стрелец

Держите язык за зубами, даже если знаете правильный ответ. Иначе вам придется отвечать за чужие ошибки.

Козерог

Если не хотите рисковать собственной репутацией и добрым именем, избегайте сомнительных личностей.

Водолей

Берегите здоровье и не разменивайтесь по пустякам, потому что рискуете попасть в неприятную историю.

Рыбы

Старайтесь быть на высоте и понравиться, прежде всего, себе – от этого зависит ваш успех у будущих партнеров.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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