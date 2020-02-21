Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на 22 февраля для всех знаков зодиака: день принесет приятные подарки

Астрологический прогноз на 22 февраля для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:14

Гороскоп на завтра, 22 февраля 2020 года, говорит, что Дев ждет приятное общение с друзьями, а Рыбы достойны хорошего отдыха. Читайте гороскоп на 22 февраля для всех знаков зодиака в нашей статье.

Читайте также:
Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Овен

Звезды советуют торопиться медленно, вдумчиво взвешивая свои шаги – так вы лучше все успеете.

Телец

Подходящий день, чтобы попрощаться со старыми вещами или же изжившими себя отношениями.

Близнецы

Не разгоняйтесь, потому что кто-то из завистников попытается вам помешать и поставить палки в колеса.

Рак

Вашей энергии хватит на десятерых, так что вы успеете переделать все запланированные на этот день дела.

Лев

Приятный день, который принесет неожиданные подарки. Главное – правильно распорядиться полученными бонусами.

Дева

Не отказывайте себе в удовольствии пообщаться с давними друзьями и поделиться с ними своими знаниями.

Весы

Лучше не беритесь одновременно за все домашние дела, потому что вы рискуете толком не закончить ничего.

Скорпион

Ваше плохое самочувствие обусловлено, скорее, психологическим состоянием, а не реальными проблемами со здоровьем.

Стрелец

Если вы чего-то боитесь, не стоит форсировать события, лучше сразу честно себе в этом признаться.

Козерог

Попытайтесь в этот день развить в себе творческое начало и прислушаться к внутреннему голосу – выбор за вами.

Водолей

Если вы нуждаетесь в поддержке, не стесняйтесь попросить помощи у родственников или близких людей.

Рыбы

В этот день перед вами откроется перспектива качественного отдыха. Не упустите шанс и обязательно воспользуйтесь им.

Смотрите видео Крысиный гороскоп: какими чертами характера обладают люди

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

гороскоп знаки зодиака гороскоп на завтра
Реклама

Новости партнеров

Фатальные съемки сериала
Фатальные съемки сериала "Сваты", правду скрыть не удалось
Галкин показал, с кем проводит время на отдыхе без Пугачевой
Галкин показал, с кем проводит время на отдыхе без Пугачевой
Тающее во рту печенье на майонезе, пошаговый рецепт с фото
Тающее во рту печенье на майонезе, пошаговый рецепт с фото
Платье Портман стало самым обсуждаемым нарядом церемонии Оскар
Платье Портман стало самым обсуждаемым нарядом церемонии Оскар

Популярные статьи

Сегодня, 13:56Эксклюзив

Победительницы шоу "Холостяк": как сложились судьбы самых ярких героинь реалити

Вчера, 19:56Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Вчера, 17:31Стиль

Елена Зеленская вышла в свет с косичками: фото

Вчера, 16:57Fun

Мужчина тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь

Вчера, 10:50Техно

Rockstar выпустит новую Grand Theft Auto в марте 2020 года

Вчера, 09:00Food

Начинки для блинов: ТОП-5 сладких вариантов на Масленицу

19 февраляПсихология

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

19 февраляШоу-бизнес

Влад Яма показал, как танцует его красавица-жена

19 февраляFood

Натуральный кофе: польза и вред для здоровья

19 февраляFun

19 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

19 февраляШоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк "рассказала" о состоянии матери красноречивыми фото из Италии

19 февраляTravel

Переезжайте всей семьей: городок возле моря предлагает дома почти бесплатно, фото

19 февраляPR

Аналоги дорогих духов: тайна формулы раскрыта, какая их адекватная цена – 100 или 500 грн?

19 февраляTravel

Ryanair распродает самые дешевые авиабилеты на весну 2020

19 февраляFun

19-летний парень откопал древний клад возрастом две тысячи лет: фото

19 февраляFood

Масленица 2020: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

Новости партнеров

Кароль
Кароль "по-домашнему" показала, чем покорила Балана
Платье Портман стало самым обсуждаемым нарядом церемонии Оскар
Платье Портман стало самым обсуждаемым нарядом церемонии Оскар
Названы пять продуктов, которые категорически нельзя греть
Названы пять продуктов, которые категорически нельзя греть
Снежана Егорова рассказала о потере ребенка и новой любви
Снежана Егорова рассказала о потере ребенка и новой любви
Сколько нужно спать человеку, чтобы не умереть слишком рано
Сколько нужно спать человеку, чтобы не умереть слишком рано
10 фантастически красивых актрис прошлого
10 фантастически красивых актрис прошлого
Как приготовить творожную запеканку
Как приготовить творожную запеканку
Автомобили Дмитрия Нагиева - роскошь или средства передвижения?
Автомобили Дмитрия Нагиева - роскошь или средства передвижения?