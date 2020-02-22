Гороскоп на 23 февраля для всех знаков зодиака: не отказывайте в помощи окружающим

Астрологический прогноз на 23 февраля для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 23 февраля 2020 года, говорит, что Овнам следует сменить имидж, а Весам стоит прислушаться к чужим советам. Читайте гороскоп на 23 февраля для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Уделите внимание своему имиджу. Иногда перемены во внешности способны, как магнитом, подтянуть удачу.

Телец

Если вы долго откладывали решение какого-то вопроса на потом, считайте, что этот день уже наступил.

Близнецы

Вам захочется окунуться в прошлое. Фотографии, воспоминания или давние знакомые принесут приятные ощущения.

Рак

Не отказывайте в помощи тем, кто о ней попросит. А вот без приглашения не лезьте в чужую жизнь и проблемы.

Лев

Вас ждет день обновления, знакомств и экспериментов. Главное – не бояться, и вы останетесь довольны результатами.

Дева

Уступая в малом, вы приобретете гораздо большее. Ищите компромиссы даже в самых безвыходных ситуациях.

Весы

Прислушивайтесь к советам окружающих – они могут натолкнуть вас на интересные и оригинальные мысли.

Скорпион

Пусть вас не пугает монотонность этого дня – вы со всем справитесь, и еще останется время на отдых.

Стрелец

Вам не обойтись без полезного совета и помощи со стороны членов своей семьи – лучше все делать сообща.

Козерог

Ничего не дается просто так, а потому вам придется даже в выходной день отстаивать свои интересы.

Водолей

Остерегайтесь подвоха и не поддавайтесь на рискованные и авантюрные предложения – мошенники не дремлют.

Рыбы

Вы способны раскрасить однообразность и монотонность этого дня элементами творчества или же игры.

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