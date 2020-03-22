Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на 23 марта для всех знаков зодиака: избегайте ненужных конфликтов

Астрологический прогноз на 23 марта для всех знаков зодиака

Ольга Козачок
Сегодня, 19:40

Гороскоп на завтра, 23 марта 2020 года, говорит, что Дев попросят о помощи, а Рыбам придется сдерживать свое раздражение. Читайте гороскоп на 23 марта для всех знаков зодиака в нашей статье.

Читайте также:
Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Овен

Если вам что-то непонятно, не стесняйтесь задавать вопросы и не бойтесь выглядеть смешно в чужих глазах.

Телец

Ваше настроение в этот день будет переменчивым. Вы можете обидеться на что-то, но и так же быстро простить обиды.

Близнецы

Не обращайте внимания на финансовые затруднения – это временное явление, которое нужно переждать.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Рак

Ничто не происходит просто так, не бывает мелочей, все имеет свою цену и свой смысл. Обратите на это внимание.

Лев

Постарайтесь более рационально организовать свое времяпровождение, не растрачивая себя по пустякам.

Дева

Не отказывайте в помощи окружающим людям, особенно тем, кто об этом просит и нуждается в вашей поддержке.

Весы

Если вы приверженец справедливости, то в этот день у вас есть все шансы ее обрести и доказать свою правоту.

Скорпион

Старайтесь ни с кем не обсуждать свои решения и планы на ближайшее будущее – конкуренты не дремлют.

Стрелец

Этот день звезды советуют провести наедине со своими мыслями. Вас может осенить нечто гениальное.

Козерог

На пустом месте может возникнуть раздражительность и желание поспорить. Для успокоения примите расслабляющую ванну.

Водолей

Вы способны чудесным образом влиять на мнение окружающих. В вас верят и вам доверяют, а это уже немаловажно.

Рыбы

Постарайтесь избегать конфликтов. Никакого конструктива они не принесут, а вот настроение изрядно подпортят.

Смотрите видео Крысиный гороскоп: какими чертами характера обладают люди

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
гороскоп знаки зодиака гороскоп на завтра
Реклама

Новости партнеров

Звезда
Звезда "Великолепного века" соблазнила формами в розовом топе
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Microsoft с Fable Lands выпустит игру на базе блокчейн?
Microsoft с Fable Lands выпустит игру на базе блокчейн?
Обменник Coinbase стал членом JVCEA
Обменник Coinbase стал членом JVCEA

Популярные статьи

Сегодня, 12:10Food

Классический рецепт кексов в формочках

Сегодня, 11:27Fun

Праздник 40 святых: традиции и ритуалы

Сегодня, 08:45Events

40 святых 2020: приметы, история и значение праздника

Вчера, 11:50Food

Как варить кофе в турке правильно: секреты приготовления бодрящего напитка

Вчера, 11:35Fun

Праздник 40 святых: что нельзя делать, приметы, обычаи и традиции

20 мартаFood

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

20 мартаWellness

Неожиданные симптомы коронавируса: о чем рассказывают выздоровевшие

20 мартаПсихология

Когда Украина справится с коронавирусом: ответ экстрасенса и астролога

20 мартаFun

157-летний пароход после крушения природа превратила в остров: невероятное видео

20 мартаТехно

Несчастье помогло: как коронавирус спасает планету

20 мартаFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

20 мартаПсихология

Как сохранить счастливые отношения в семье: ТОП-5 правил от Андрея Бурима

20 мартаWellness

Коронавирус: что чувствует инфицированный человек в первые дни после заражения

20 мартаАфиша

Потап выпустил позитивную песню "Карантин": видео

20 мартаFun

Женщина рассказала, как она победила коронавирус: "Никогда не чувствовала ничего подобного"

20 мартаFun

Весеннее равноденствие в 2020 году: интересные приметы дня

Новости партнеров

Каменских в коротком топе соблазнила фото после тренировки
Каменских в коротком топе соблазнила фото после тренировки
Звезда
Звезда "Великолепного века" взбудоражила пышным декольте
Солистка KAZKA показала себя в купальнике
Солистка KAZKA показала себя в купальнике
Звезда фильмов
Звезда фильмов "Квартал 95" задрала ноги ради эффектного фото
Биржа Poloniex добавила на свою площадку русский язык
Биржа Poloniex добавила на свою площадку русский язык
Каменских в коротком топе соблазнила фото после тренировки
Каменских в коротком топе соблазнила фото после тренировки
Звезда
Звезда "Великолепного века" взбудоражила пышным декольте
Солистка KAZKA показала себя в купальнике
Солистка KAZKA показала себя в купальнике