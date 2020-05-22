Гороскоп на 23 мая: у кого из знаков зодиака интуиция на высоте

Астрологический прогноз на 23 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 23 мая 2020 года, говорит, что Девам важно обратить внимание на свое здоровье, а Рыбы проявят хозяйственность. Читайте гороскоп на 23 мая для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра Фото: pexels

Овен

Остерегайтесь обмана, а также берегите свои ценные вещи – день грозит махинациями и мелкими неприятностями.

Телец

Вам не стоит распыляться по пустякам. Лучше выберите себе одно занятие по душе и посвятите ему весь выходной.

Близнецы

Не раскрывайте перед чужими людьми свои тайны. Вас могут раскритиковать, а это сильно снизит вашу самоуверенность.

Рак

Фортуна на вашей стороне, так что у вас получится воплотить в жизнь даже самые нереальные идеи и желания.

Лев

Прислушайтесь к чужим советам, хоть они и могут, на первый взгляд, показаться вам нелепыми и удивительными.

Дева

Обратите внимание на состояние своего здоровья и не запускайте начало болезни. Организм не зря посылает вам сигналы.

Весы

Примените на деле свое умение вести беседы и привлекать внимание людей – это поможет завоевать авторитет.

Скорпион

Можете позволить себе расслабиться и никуда не спешить – вы заработали себе выходной. Остерегайтесь сквозняков.

Стрелец

Это будет насыщенный впечатлениями день. Если вас посетит творческий порыв, не откладывайте интересные идеи.

Козерог

Избегайте разногласий и конфликтов с близкими вам людьми, т.к. обиды этого дня могут запомниться надолго.

Водолей

Постарайтесь в этот день никуда не торопиться. Только так вы успеете сделать все заранее запланированные дела.

Рыбы

Хороший период для покупок впрок и пополнения иссякших запасов. Приобретения в этот день будут удачными.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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