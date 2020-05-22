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Гороскоп на 23 мая: у кого из знаков зодиака интуиция на высоте

Сегодня, 20:00

Астрологический прогноз на 23 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 23 мая 2020 года, говорит, что Девам важно обратить внимание на свое здоровье, а Рыбы проявят хозяйственность. Читайте гороскоп на 23 мая для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: pexels

Овен

Остерегайтесь обмана, а также берегите свои ценные вещи – день грозит махинациями и мелкими неприятностями.

Телец

Вам не стоит распыляться по пустякам. Лучше выберите себе одно занятие по душе и посвятите ему весь выходной.

Близнецы

Не раскрывайте перед чужими людьми свои тайны. Вас могут раскритиковать, а это сильно снизит вашу самоуверенность.

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Рак

Фортуна на вашей стороне, так что у вас получится воплотить в жизнь даже самые нереальные идеи и желания.

Лев

Прислушайтесь к чужим советам, хоть они и могут, на первый взгляд, показаться вам нелепыми и удивительными.

Дева

Обратите внимание на состояние своего здоровья и не запускайте начало болезни. Организм не зря посылает вам сигналы.

Весы

Примените на деле свое умение вести беседы и привлекать внимание людей – это поможет завоевать авторитет.

Скорпион

Можете позволить себе расслабиться и никуда не спешить – вы заработали себе выходной. Остерегайтесь сквозняков.

Стрелец

Это будет насыщенный впечатлениями день. Если вас посетит творческий порыв, не откладывайте интересные идеи.

Козерог

Избегайте разногласий и конфликтов с близкими вам людьми, т.к. обиды этого дня могут запомниться надолго.

Водолей

Постарайтесь в этот день никуда не торопиться. Только так вы успеете сделать все заранее запланированные дела.

Рыбы

Хороший период для покупок впрок и пополнения иссякших запасов. Приобретения в этот день будут удачными.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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