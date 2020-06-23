Гороскоп на 24 июня: кто из знаков зодиака будет конфликтовать

Астрологический прогноз на 24 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 24 июня 2020 года, говорит, что Близнецам следует уделить внимание здоровью, а у Стрельцов будет повышенная раздражительность. Читайте гороскоп на 24 июня для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра Фото: pexels

Овен

Вы сможете подобрать правильные слова, чтобы примирить враждующие стороны – воспользуйтесь этим.

Телец

Близкий человек обратится к вам за помощь или советом – постарайтесь сделать все, что в ваших силах.

Близнецы

Звезды советуют не нагружать организм и воздержаться от тяжелого физического труда – вам нужен полноценный отдых.

Рак

Будьте готовы к решающей встрече, которая в дальнейшем может всерьез повлиять на ваше будущее.

Лев

Не вмешивайтесь в чужие семейные дела, особенно если вас об этом не просят. Оставьте свои советы при себе.

Дева

В этот день вам на пользу пойдет шопинг, так что посвятите свободное время семейным покупкам.

Весы

В этот день ваш партнер готов к ссоре из-за чувства ревности, поэтому вам лучше побыть порознь и успокоиться.

Скорпион

Старшие родственники или давние знакомые откроют вам какую-то семейную тайну, которой вы раньше не знали.

Стрелец

Из-за своей раздражительности вы рискуете нарваться на конфликтную ситуацию с партнерами по бизнесу или коллегами.

Козерог

Ваша обидчивость не даст вам ничего хорошего – только дополнительные проблемы. Для поднятия настроения смените обстановку.

Водолей

В этот день намечаются крупные финансовые траты, главное – следите за качеством товара и правильностью оформления.

Рыбы

Без сожаления выбросьте сломанные и ненужные вещи – так вы освободите пространство в доме для новой энергии.

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