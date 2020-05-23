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Гороскоп на 24 мая: у каких знаков зодиака сбудутся желания

Сегодня, 19:40

Астрологический прогноз на 24 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 24 мая 2020 года, говорит, что Овнам пора сменить имидж, а Весы займутся интересным делом. Читайте гороскоп на 24 мая для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: pexels

Овен

Уделите должное внимание и время своей внешности. Смена имиджа поднимет вам настроение и статус.

Телец

От вас потребуется терпение: отнеситесь к своим неудачам философски, даже если все стопорится и валится из рук.

Близнецы

Покупки в этот день принесут радость и пользу, однако важно следить за датой изготовления и сроками продажи.

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Рак

Подходящее время для построения дальнейших планов. Поговорите со своими домашними – чего бы они хотели от жизни и от вас.

Лев

Займитесь обновлением своего жилища. Смена интерьера и обстановки будет даваться легко и принесет всем удовольствие.

Дева

Не стоит поддаваться на провокации окружающих, а из любой неприятной ситуации старайтесь выходить с юмором.

Весы

Этот выходной стоит посвятить приятным занятиям, чтобы отвлечься от накопившихся за долгую неделю проблем.

Скорпион

День хорошо подходит для духовной работы. Начните бороться со своими вредными привычками, и вы их победите.

Стрелец

Не отказывайте, если вас попросят о помощи старшие родственники. Им нужна ваша доброта, участие и внимательность.

Козерог

В этот день вам придется заняться домашней работой. А вот развеяться вам поможет общение со старыми друзьями.

Водолей

Не рассчитывайте на помощь своей семьи – она самоустранится, а все хозяйственные вопросы вы будете решать в одиночку.

Рыбы

Обратите внимание на желания своей второй половинки. Проявите чуткость, и она вскоре вернется к вам сторицей.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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