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Гороскоп на 24 ноября для всех знаков зодиака: вас ждет приятный выходной

Астрологический прогноз на 24 ноября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 24 ноября 2019 года, говорит, что Раки проведут день в общении, а Скорпионы могут заскучать. Читайте гороскоп на 24 ноября для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Этот день подходит для профилактических процедур от возможной простуды, а также начала оздоровительной диеты.

Телец

Обратите внимание на свой внешний вид и потратьте часть выходного дня, чтобы поработать над имиджем.

Близнецы

Вас могут захлестнуть желания, старайтесь не идти у них на поводу. Вам хватит силы воли противостоять соблазнам.

Рак

День полон новыми встречами и интересными знакомствами. Вы легко сможете убедить окружающих в своей правоте.

Лев

Звезды советуют затянуть пояс и включить режим экономии. Друзья помогут отвлечься от проблем.

Дева

Этот день неожиданно озадачит финансовыми вопросами, которые придется решать в срочном порядке.

Весы

Если есть возможность, лучше отложите договоренные встречи. Возникшие обстоятельства отвлекут вас от планов.

Скорпион

Вы сами в силах превратить свой выходной из скучного и монотонного в наполненный яркими впечатлениями день.

Стрелец

Будьте готовы к тому, что вам придется выяснять отношения со старшими родственниками. Будьте предельно корректны.

Козерог

Этот день подходит для полноценного отдыха – на то он и выходной. Откажитесь от вредной пищи в своем рационе.

Водолей

Ваш энтузиазм по наведению порядков в доме вскоре будет вознагражден сполна. Привлекайте к работе всю семью.

Рыбы

В это день от вас потребуется концентрация внимания. Прислушивайтесь к посторонним советам – они окажутся полезными.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2019 года в Украине.

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