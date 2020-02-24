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Гороскоп на 25 февраля для всех знаков зодиака: не стоит впадать в крайности

Астрологический прогноз на 25 февраля для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40

Гороскоп на завтра, 25 февраля 2020 года говорит, что у Близнецов появится повод для радости, а Стрельцы ощутят раздражительность. Читайте гороскоп на 25 февраля для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Овен

Если ваш близкий человек хочет побыть в одиночестве, предоставьте ему такую возможность без лишних вопросов.

Телец

День подходит для путешествий, получения новых знаний и положительных эмоций. Берегите ценные вещи.

Близнецы

Если вам чего-то хочется, не отказывайте себе в маленьких удовольствиях. Вы заслужили радости жизни.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Рак

В этот день лучше не засиживаться на одном месте: воспользуйтесь предоставленной возможностью.

Лев

Ваша рассеянность может сыграть с вами злую шутку – желательно, чтобы вас кто-то контролировал.

Дева

В этот день не стоит впадать в крайности и скупать все подряд. Но полезное приобретение вы все-таки сделаете.

Весы

Вы рискуете с головой нырнуть в решение накопившихся рабочих вопросов – отнеситесь к этому философски.

Скорпион

Звезды не рекомендуют вам в этот день посещать шумные места. Лучше уединиться и заняться собой.

Стрелец

В вас зреет недовольство, в первую очередь, собой, которое может выплеснуться и на окружающих.

Козерог

В поисках положительных эмоций не отказывайтесь от идеи творчества – в вас спят разнообразные таланты.

Водолей

Помогая решить насущные вопросы близких вам людей, вы даже забудете о собственных проблемах.

Рыбы

Не нагружайте организм тяжелой физической работой, лучше займите голову изучением чего-то нового.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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