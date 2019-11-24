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Гороскоп на 25 ноября для всех знаков зодиака: чем запомнится этот день

Астрологический прогноз на 25 ноября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:15
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 25 ноября 2019 года, говорит, что у Львов ожидаются перемены в личной жизни, а Стрельцам пора простить обиду. Читайте гороскоп на 25 ноября для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Этот день подходит для активных занятий, к примеру, фитнесом. Не упустите интересную идею, которая вас посетит.

Телец

День подходит для наведения порядка на рабочем месте – так вы освободите пространство для притока позитивных мыслей.

Близнецы

Возможен конфликт в рабочем коллективе. Постарайтесь переждать его где-нибудь подальше от эпицентра.

Рак

День подходит для начала ремонта или перестановки. Звезды советуют не бросать на полпути начатые проекты.

Лев

Вам противопоказаны не только тяжелые физические, но и умственные нагрузки. Ожидаются перемены на любовном фронте.

Дева

На работе за вашей спиной плетется какая-то интрига. Важно вовремя отреагировать, иначе вы рискуете остаться без работы.

Весы

Вам придется изменить планы и решать проблемы родственников или близких людей. Включите свою находчивость.

Скорпион

Этот день не подходит для начинаний. Лучше посвятите себя размышлениям и займитесь творчеством.

Стрелец

Внешние обстоятельства вмешаются в ваши планы. Постарайтесь простить партнера и не вспоминать обиды прошлого.

Козерог

Хороший период для поездок и путешествий как рабочего, так и личного характера. Все вопросы решатся удачно.

Водолей

Приготовьте подарок близкому человеку. От его хорошего настроения напрямую зависит и ваш позитивный настрой.

Рыбы

Будьте осторожны: велик риск обмана или кражи. Так что следите за своими ценными вещами и ничего о себе не рассказывайте.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2019 года в Украине.

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