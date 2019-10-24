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Гороскоп на 25 октября для всех знаков зодиака: кому повезет в этот день

Астрологический прогноз на 25 октября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 25 октября 2019 года, говорит, что Раков ждут новые впечатления, а Козерогам не стоит обижаться. Читайте гороскоп на 25 октября для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Не вмешивайтесь в чужие дела и тогда вы не наживете себе врагов. Найдите время для творческого занятия.

Телец

Если вы правильно сформулируете свою проблему, то получите дельный совет от авторитетного человека.

Близнецы

Вам, как воздух, требуется интересное общение. Проведите день в приятном для вас обществе интеллектуалов.

Рак

Этот день подходит для путешествий. Новые впечатления помогут вам открыть перспективы для бизнеса.

Лев

Откажитесь от шумных мероприятий и отмените участие в публичных и многолюдных обсуждениях.

Дева

Возможно, в вашем окружении появился завистник. Лучше ни с кем не делиться своими планами, чтобы их не нарушили.

Весы

Если у вас есть желание выглядеть на все сто, подберите модный гардероб и посетите салон красоты.

Скорпион

Риски этого дня будут неоправданными. Вы можете потратить намного больше сил и денег, чем получите пользы.

Стрелец

Звезды советуют не переедать в этот день, иначе вы рискуете заработать отравление или несварение желудка.

Козерог

Ваша обидчивость может затмить собой все остальные радости жизни. Не дайте ей всецело завладеть вами.

Водолей

День хорош для монотонного занятия, не требующего концентрации внимания, когда руки работают, а мозги отдыхают.

Рыбы

В этот день от вас потребуется мудрость и дальнозоркость. Так что лучше семь раз отмерять, прежде чем резать.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков.

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знаки зодиака гороскоп на завтра
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