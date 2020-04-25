Гороскоп на 26 апреля для всех знаков зодиака: проявите заботу о ближнем

Астрологический прогноз на 26 апреля для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 26 апреля 2020 года, говорит, что у Близнецов будет сильно развита интуиция, а Стрельцов ждут многообещающие знаки Судьбы. Читайте гороскоп на 26 апреля для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра Фото: Pexels

Овен

Вам полезно проанализировать свои прошлые ошибки, особенно перед началом какого-то нового этапа в жизни.

Телец

Не переживайте, все ваши страхи будут пустыми и необоснованными. Спокойно занимайтесь запланированными делами.

Близнецы

Звезды советуют доверять собственной интуиции – она вас не подведет и поможет в поиске правильного решения

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Рак

Если вы хотите что-то получить, имейте в виду, что вам придется приложить больше усилий, чем в другие дни.

Лев

У вас возникнет ощущение, что вы попали в тупик или движетесь не в том направлении. Не срывайте злость на родных.

Дева

Не стоит нагружать организм тяжелыми физическими упражнениями. Можете себе позволить немного лени.

Весы

Обязательно найдите свободное время, чтобы посвятить его людям старшего поколения – проявите заботу и внимание.

Скорпион

От вашего внешнего вида будет зависеть не только ваша самооценка, но и успех задуманного мероприятия.

Стрелец

Гоните от себя прочь грустные мысли и пессимизм. Судьба посылает вам знаки – не пропустите их в этот день.

Козерог

Вам на удивление понравится процесс получения новых знаний. Захочется посвятить этому большую часть выходного.

Водолей

Вас ждет неожиданный сюрприз от любимого человека, и потому – приятный вдвойне. Не оставайтесь в долгу.

Рыбы

Старайтесь не делать долгов в этот день и не давать никому ложных обещаний, чтобы не подвести своих друзей.

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