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Гороскоп на 26 декабря для всех знаков зодиака: день налаживания отношений

Астрологический прогноз на 26 декабря для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 26 декабря 2019 года, говорит, что Львам предстоит выбор, а Водолеи рискуют серьезно потратиться. Читайте гороскоп на 26 декабря для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

У вас возможно повышение по карьерной лестнице, так что звезды советуют не упустить свой шанс.

Телец

Близкому человеку необходим ваш совет. Не поскупитесь своим временем и окажите ему посильную помощь.

Близнецы

В этот день лучше напрягать мозги, а не мышцы. Так что постарайтесь воздержаться от физического труда.

Рак

Вас ждет заманчивая встреча с человеком, который в дальнейшем способен серьезно повлиять на ваше будущее.

Лев

Не обращайте внимания на сплетни за вашей спиной. Включите свою способность все рассчитать и выбрать лучший вариант.

Дева

Как бы вы ни старались, все дела вы все равно не переделаете, так что расставьте приоритеты правильно.

Весы

Не давайте партнеру повода для ревности. Лучше настройтесь на позитивную волну, и тогда вас будет ждать успех.

Скорпион

Вам откроется какая-то давняя тайна, о которой вы ранее не догадывались. Поменьше распространяйтесь о себе.

Стрелец

Если вы испытываете раздражение, лучше сдерживайте эмоции и старайтесь уходить от ненужных конфликтов.

Козерог

Вам придется изменить свои планы из-за возникших непредвиденных обстоятельств. Отпустите прошлые обиды.

Водолей

У вас ожидаются крупные финансовые растраты. Постарайтесь научиться сотрудничать и находить общий язык с коллегами.

Рыбы

У вас будет романтический день. Если вы не остановитесь на легком флирте, отношения могут перерасти во что-то более серьезное.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.

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