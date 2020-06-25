Гороскоп на 26 июня: кто из знаков зодиака рискует своей репутацией
Астрологический прогноз на 26 июня для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 26 июня 2020 года, говорит, что Львы подвергнутся критике со стороны, а Водолеи могут переоценить свои возможности. Читайте гороскоп на 26 июня для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
Чтобы избежать ненужных сплетен и пересудов, не стоит ни с кем обсуждать возникшие у вас трудности.
Телец
Звезды советуют все важные дела решить в этот день, ничего не откладывая на потом. Попросите помощи у коллег.
Близнецы
Непредвиденные обстоятельства внесут коррективы в ваши планы. Отпустите ситуацию и просто переждите этот период.
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Рак
Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, и он вас не подведет. Берегите здоровье и не нагружайте позвоночник.
Лев
Не стоит бурно реагировать на критику, тем более что она будет конструктивной и вам лучше изменить свое поведение.
Дева
Ваш организм требует отдыха и перезагрузки. Постарайтесь в рабочее время делать пятиминутки и отвлекаться от рутины.
Весы
Старайтесь добиваться желаемого не требованиями и давлением на окружающих, а проявлением мягкости и доброты.
Скорпион
В этот день важно не рисковать репутацией. Постарайтесь решать любые споры с помощью единомышленников.
Стрелец
Этот день подходит для планирования своей дальнейшей работы. Обсудите важные решения с коллективом.
Козерог
Постарайтесь избегать общения с людьми, которые не вызывают у вас доверия. Лучше прислушайтесь к интуиции.
Водолей
Вам будет свойственно недооценивать сложившуюся ситуацию. А потому перед принятием решения взвесьте свои шансы.
Рыбы
Вам придется отступить от своих планов из-за возникших семейных проблем. Без вашего участия ничего не решается.
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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.
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