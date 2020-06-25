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Гороскоп на 26 июня: кто из знаков зодиака рискует своей репутацией

Сегодня, 19:40

Астрологический прогноз на 26 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 26 июня 2020 года, говорит, что Львы подвергнутся критике со стороны, а Водолеи могут переоценить свои возможности. Читайте гороскоп на 26 июня для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: pexels

Овен

Чтобы избежать ненужных сплетен и пересудов, не стоит ни с кем обсуждать возникшие у вас трудности.

Телец

Звезды советуют все важные дела решить в этот день, ничего не откладывая на потом. Попросите помощи у коллег.

Близнецы

Непредвиденные обстоятельства внесут коррективы в ваши планы. Отпустите ситуацию и просто переждите этот период.

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Рак

Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, и он вас не подведет. Берегите здоровье и не нагружайте позвоночник.

Лев

Не стоит бурно реагировать на критику, тем более что она будет конструктивной и вам лучше изменить свое поведение.

Дева

Ваш организм требует отдыха и перезагрузки. Постарайтесь в рабочее время делать пятиминутки и отвлекаться от рутины.

Весы

Старайтесь добиваться желаемого не требованиями и давлением на окружающих, а проявлением мягкости и доброты.

Скорпион

В этот день важно не рисковать репутацией. Постарайтесь решать любые споры с помощью единомышленников.

Стрелец

Этот день подходит для планирования своей дальнейшей работы. Обсудите важные решения с коллективом.

Козерог

Постарайтесь избегать общения с людьми, которые не вызывают у вас доверия. Лучше прислушайтесь к интуиции.

Водолей

Вам будет свойственно недооценивать сложившуюся ситуацию. А потому перед принятием решения взвесьте свои шансы.

Рыбы

Вам придется отступить от своих планов из-за возникших семейных проблем. Без вашего участия ничего не решается.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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