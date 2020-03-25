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Гороскоп на 26 марта для всех знаков зодиака: запаситесь терпением

Астрологический прогноз на 26 марта для всех знаков зодиака

Ольга Козачок
Сегодня, 19:40

Гороскоп на завтра, 26 марта 2020 года, говорит, что Близнецов ждут финансовые проблемы, а Стрельцы успеют сделать все запланированное. Читайте гороскоп на 26 марта для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Если вы не исправите свои погрешности, то вам на них укажут со стороны. Вы слишком долго откладывали все на потом.

Телец

Даже вода камень точит, а вы при желании способны добиться результата, если проявите терпение и чувство такта.

Близнецы

Постарайтесь найти какие-то дополнительные источники дохода, иначе вам не миновать финансовой дыры.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Рак

Не стоит рассчитывать на данные вам обещания и обязательства. Многое из запланированного не сбудется.

Лев

Малопродуктивный день. Постарайтесь погрузиться в собственные мысли и даже отключить телефон, чтобы вам не мешали.

Дева

Полученные в этот день средства лучше пустить на дальнейшее развитие производства или собственного бизнеса.

Весы

Задумайтесь на минутку: что вас раздражает в окружающих? Поняв это, вы сможете, избавиться от этой черты в себе.

Скорпион

Если вы наладите рабочий процесс и убедите людей в целесообразности своих действий – вы окажетесь победителем в ситуации.

Стрелец

В этот день придется напрячь мозги, потому что работы будет много. Но главное – начать, а дальше у вас все получится.

Козерог

День травмоопасен, а потому старайтесь избегать перемещений на дальние расстояния и не садиться за руль.

Водолей

Вас весь день будет преследовать рутина. Не стоит рисковать из-за сиюминутной выгоды – проверенные отношения важнее.

Рыбы

Ищите альтернативные пути заработка, и тогда вы окажетесь на высоте положения, которое казалось безнадежным.

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