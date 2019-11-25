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Гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака: чем опасен этот день

Астрологический прогноз на 26 ноября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:46
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 26 ноября 2019 года, говорит, что Девам придется разрешать конфликт, а Водолеев ждет монотонная работа. Читайте гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Вас ждет день сюрпризов. Если даже вам никто ничего не подарит, тогда сами организуйте презенты для близких.

Телец

В этот день возможны финансовые поступления. Не стоит идти на поводу у своих эмоций и спонтанности.

Близнецы

Следите за своей речью, потому что каким-то необдуманным словом вы рискуете обидеть близкого человека.

Рак

Не обращайте особого внимания на мелочи, лучше смотрите на ситуацию более глобально, иначе рискуете упустить главное.

Лев

Вам могут напомнить о старых долгах. Постарайтесь рассчитаться со своими кредиторами и ничего не забыть.

Дева

Если в трудовом коллективе возникнет конфликт, ищите мирные пути решения предъявленных к вам претензий.

Весы

Избегайте общения с незнакомыми людьми, особенно с подозрительными вопросами и предложениями.

Скорпион

Если вам доверена чужая тайна, не разглашайте ее никому, иначе за это вам придется дорого расплачиваться.

Стрелец

День подходит для наведения порядков в делах. Не поддавайтесь на бесполезные беседы – они пройдут впустую.

Козерог

По возможности проведите этот день, не предпринимая ничего серьезного. Лучше займитесь составлением планов на будущее.

Водолей

Вас ждет скучная и монотонная работа. Зато вы сможете сосредоточиться на вопросе, который вас давно волнует.

Рыбы

Будьте готовы к встрече с человеком из давнего прошлого, с которым вам будет что вспомнить и обсудить.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2019 года в Украине.

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