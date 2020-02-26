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Гороскоп на 27 февраля для всех знаков зодиака: не бойтесь критики в свой адрес

Астрологический прогноз на 27 февраля для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40

Гороскоп на завтра, 27 февраля 2020 года говорит, что Львы испытают предвзятое отношение к себе, а Водолеям предстоит решать проблемы любимого человека. Читайте гороскоп на 27 февраля для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Не предъявляйте коллегам претензий и не критикуйте их работу – тогда и вас никто не осудит за погрешности.

Телец

Вас ждет финансовое предложение, от которого не стоит отказываться, даже если оно покажется неисполнимым.

Близнецы

В этот день вам не стоит идти напролом – ищите обходные пути, и тогда вы в результате выиграете больше.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Рак

Ваша интуиция будет на высоте. Вы не нуждаетесь в чужих советах и сами разберетесь в сложившейся ситуации.

Лев

Критика часто бывает объективной. Прислушайтесь к замечаниям в свой адрес и не спорьте с руководством.

Дева

Освобождая пространство вокруг себя, вы помогаете новой энергии поднять ваши дела на должный уровень.

Весы

Звезды советуют вам действовать четко по рабочей инструкции, иначе рискуете испортить свою репутацию.

Скорпион

Поделитесь с коллегами ценной информацией и сообща выработайте рабочую стратегию своего производства.

Стрелец

Не оставляйте на завтра то, что можете сделать прямо сейчас – проблемам свойственно накапливаться.

Козерог

Вам придется отступить от намеченных планов из-за непредвиденных обстоятельств – от вас мало что зависит.

Водолей

Старайтесь больше времени посвятить своей второй половинке. Ваши взаимные проблемы вполне решаемы.

Рыбы

За вашей спиной затевается какой-то заговор. Вам полезно проявить бдительность, чтобы избежать неприятностей.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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