Гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака: решение проблемы придет неожиданно
Астрологический прогноз на 28 февраля для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 28 февраля 2020 года, говорит, что Дев поглотит рутина, а у Рыб появятся неотложные дела. Читайте гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака в нашей статье.
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Овен
Если вам пытаются вставить палки в колеса, лучше отойдите в сторону и переждите неприятный период.
Телец
День подходит для начинаний в той отрасли, где вас ценят и вы чувствуете себя в своей тарелке.
Близнецы
Вы не сможете выполнять несколько задач одновременно – даже не пытайтесь. Иначе провалите все сроки и договоренности.
Рак
Звезды советуют избегать людей, которые вас раздражают. Вряд ли вы сможете удержаться от конфликта.
Лев
Пообщайтесь по душам со своей второй половинкой. Вот увидите – решение проблемы придет неожиданно легко.
Дева
Если вы срочно не найдете себе серьезного занятия на день, оно найдет вас само, причем затянется надолго.
Весы
Прежде чем на что-то решиться, не пожалейте времени и сил на подготовку такого важного мероприятия.
Скорпион
Вам придется задержаться на работе, коллективно решая возникшие вопросы. Не переживайте: вы не будете одиноки.
Стрелец
Не стоит пускать дела на самотек, потому что конкуренты тут же ухватятся за возможность положить вас на лопатки.
Козерог
Вы заслужите похвалу руководства и признание коллег, если не будете убегать от решения возникшей задачи.
Водолей
Не давайте повода окружающим для сплетен о ваших личных делах. Наоборот, пусть знают, что у вас все хорошо.
Рыбы
В этот день неожиданно всплывут какие-то давние дела и заставят вас поволноваться.
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