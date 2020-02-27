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Гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака: решение проблемы придет неожиданно

Астрологический прогноз на 28 февраля для всех знаков зодиака

Ольга Козачок
Сегодня, 19:40

Гороскоп на завтра, 28 февраля 2020 года, говорит, что Дев поглотит рутина, а у Рыб появятся неотложные дела. Читайте гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Если вам пытаются вставить палки в колеса, лучше отойдите в сторону и переждите неприятный период.

Телец

День подходит для начинаний в той отрасли, где вас ценят и вы чувствуете себя в своей тарелке.

Близнецы

Вы не сможете выполнять несколько задач одновременно – даже не пытайтесь. Иначе провалите все сроки и договоренности.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Рак

Звезды советуют избегать людей, которые вас раздражают. Вряд ли вы сможете удержаться от конфликта.

Лев

Пообщайтесь по душам со своей второй половинкой. Вот увидите – решение проблемы придет неожиданно легко.

Дева

Если вы срочно не найдете себе серьезного занятия на день, оно найдет вас само, причем затянется надолго.

Весы

Прежде чем на что-то решиться, не пожалейте времени и сил на подготовку такого важного мероприятия.

Скорпион

Вам придется задержаться на работе, коллективно решая возникшие вопросы. Не переживайте: вы не будете одиноки.

Стрелец

Не стоит пускать дела на самотек, потому что конкуренты тут же ухватятся за возможность положить вас на лопатки.

Козерог

Вы заслужите похвалу руководства и признание коллег, если не будете убегать от решения возникшей задачи.

Водолей

Не давайте повода окружающим для сплетен о ваших личных делах. Наоборот, пусть знают, что у вас все хорошо.

Рыбы

В этот день неожиданно всплывут какие-то давние дела и заставят вас поволноваться.

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