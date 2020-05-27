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Гороскоп на 28 мая: кому из знаков зодиака улыбнется фортуна

Сегодня, 19:44

Астрологический прогноз на 28 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 28 мая 2020 года, говорит, что Львам придется корректировать планы, а Водолеи будут полны сил и энтузиазма. Читайте гороскоп на 28 мая для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: pexels

Овен

Этот день подходит для освобождения от негативных мыслей и настроений – так вы готовите почву для обновления.

Телец

День разрушения стереотипов. На самом деле люди не такие, какими могут показаться на первый взгляд.

Близнецы

Не стоит без особой надобности использовать бытовую технику. Если вам доверили секрет – сохраните его в тайне.

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Рак

Ваша настойчивость и умение убеждать достигнет нужных результатов. Не бойтесь доверять новым знакомым.

Лев

Судьба внесет коррективы в ваши планы на день. Поэтому лучше никому ничего не обещайте, вы все не успеете.

Дева

Разногласия с окружающими могут испортить вам настроение. Не стоит слишком болезненно реагировать на критику.

Весы

День подходит для получения новых знаний. Старайтесь не принимать необдуманных решений и не рубите концы.

Скорпион

Проведите день, углубившись в обсуждение новых творческих идей. А к их реализации лучше приступить потом.

Стрелец

В этот день полезно заняться умственным трудом и дать отдых мышцам. Ваши идеи будут конструктивными.

Козерог

Вам пойдет на пользу творческое занятие. Внутри вас скрывается настоящий талант, важно только дать ему волю.

Водолей

Вашей энергии в этот день хватит на десятерых. Постарайтесь использовать ее в мирных целях и не наломать дров.

Рыбы

Не отказывайтесь от заманчивых предложений. Воспользуйтесь предоставленным вам шансом на успех.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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