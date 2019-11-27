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Гороскоп на 28 ноября для всех знаков зодиака: день принесет вам пользу

Астрологический прогноз на 28 ноября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 28 ноября 2019 года, говорит, что Овны будут слишком подозрительными, а Весам полезно отказаться от вредных привычек. Читайте гороскоп на 28 ноября для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Не ищите проблем там, где их попросту нет. Старайтесь быть более открытыми к людям и не пытайтесь уличить кого-то во лжи.

Телец

В этот день у вас будет приятное общение и, возможно, новое знакомство. Не отказывайтесь от легкого флирта.

Близнецы

Новые знания будут даваться легко и вскоре пригодятся на практике. Не стоит идти на открытый конфликт с коллегами.

Рак

Доверьтесь своей интуиции – она вас не подведет. Если вас попросят о помощи, не отказывайте, а сделайте, что в ваших силах.

Лев

Совместная работа с коллективом позволит вам справиться с проблемами, которые не под силу одному человеку.

Дева

В решении спорных ситуациях вам поможет чувство юмора, которое разрядит накаленную атмосферу в коллективе.

Весы

В этот день полезно будет сосредоточиться на наведении порядка. Также постарайтесь отказаться от вредных привычек.

Скорпион

День, проведенный в приятных воспоминаниях, позволит вам окунуться в прошлое. Берегите нервную систему.

Стрелец

Займитесь составлением планов на ближайшее время – у вас все получится, и вскоре вы приступите к их реализации.

Козерог

Проанализируйте свои ошибки – тогда вам будет легче решить возникшие проблемы. Следите за своим рационом.

Водолей

В этот день вы можете рассчитывать на крупные денежные поступления – возможно, вам вернут забытый долг.

Рыбы

Вас ждет непростой день, но вы все успеете и со всем справитесь. Сил и энергии вам хватит даже на решение чужих проблем.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2019 года в Украине.

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