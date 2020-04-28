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Гороскоп на 29 апреля для всех знаков зодиака: у кого эмоции будут зашкаливать

Астрологический прогноз на 29 апреля для всех знаков зодиака

Ольга Козачок
Сегодня, 20:08

Гороскоп на завтра, 29 апреля 2020 года, говорит, что Девы полны энтузиазма, а Рыбам будет сложно уйти от конфликта. Читайте гороскоп на 29 апреля для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Овен

Какая-то из ваших идей получит одобрение и финансовую поддержку, так что вы сможете рассчитывать на прибыль.

Телец

Ваше настроение подвержено непредсказуемым перепадам – от полного релакса до вспышек агрессии.

Близнецы

Не стоит полагаться на случайности, особенно в рабочих вопросах, лучше прислушайтесь к опытным специалистам.

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Рак

Все в этот день пойдет не так, как вы планировали: обещания не выполняются, договоренности срываются и переносятся.

Лев

День отлично подходит для усовершенствования вашего рабочего графика и реализации новых творческих идей.

Дева

При желании и правильном использовании вашего энтузиазма и энергии хватит на выполнение нескольких задач одновременно.

Весы

Звезды предупреждают, чтобы вы не пропустили важную информацию, которая поможет решить финансовый вопрос.

Скорпион

Следите за своими мыслями и словами. Иногда полезно скрыть от окружающих истинные мотивы своих поступков.

Стрелец

За вашей спиной готовится интрига или заговор, в результате чего вы рискуете потерять свой авторитет в глазах окружающих.

Козерог

Учитесь сдерживать эмоции и без причины не сердиться на близких. А еще не обещайте того, что не в силах выполнить.

Водолей

На ваши идеи может обратить внимание влиятельный человек, от которого в дальнейшем будет зависеть ваш бизнес.

Рыбы

Вам будет сложно найти общий язык с окружающими. Полезнее будет уединиться, чтобы не нарываться на конфликт.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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