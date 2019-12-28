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Гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака: наберитесь сил перед праздниками

Астрологический прогноз на 29 декабря для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:40
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 29 декабря 2019 года, говорит, что Тельцы справятся с проблемами, а у Скорпионов изменятся планы. Читайте гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Вам придут приятные известия от старых друзей. Не отказывайтесь от их предложения, и вы получите яркие впечатления.

Телец

Свои проблемы в личной жизни лучше ни с кем не обсуждать. Вам не нужна жалость, и вы со всем справитесь сами.

Близнецы

Решая важные вопросы, включите анализ и здравый смысл. Не стоит полагаться на эмоции, они могут вас подвести.

Рак

Посвятите себя решению семейных вопросов, даже если вам некогда, иначе они рискуют перерасти в проблемы.

Лев

Отложите все дела на потом и хорошенько отдохните, чтобы набраться сил перед новогодними праздниками.

Дева

Если вы проявите творчество, это занятие очень увлечет вас, а результат ваших трудов порадует окружающих.

Весы

День подходит для путешествий, экскурсий и движения в любом направлении. Не засиживайтесь на одном месте.

Скорпион

Неожиданная встреча со старым знакомым заставит вас поменять планы. А романтический вечер поднимет настроение.

Стрелец

Проявите нестандартный подход для выхода из ситуации. И поберегите здоровье, особенно перед праздниками.

Козерог

Смело проявляйте твердость и отстаивайте свою точку зрения – вы окажетесь правы в дискуссии с близкими.

Водолей

У вас возможно неожиданное денежное поступление, так что можете сделать себе подарок, о котором давно думали.

Рыбы

Не делайте скоропалительных выводов и проверяйте источники информации, тем более, если она будет неприятной.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.

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