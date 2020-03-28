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Гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака: постарайтесь выспаться

Астрологический прогноз на 29 марта для всех знаков зодиака

Ольга Козачок
Сегодня, 19:40

Гороскоп на завтра, 29 марта 2020 года, говорит, что Девы обретут гармонию в семье, а у Рыб изменятся планы. Читайте гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Уделите внимание своему внешнему виду. Если вы останетесь довольны собой, то сумеете очаровать свою симпатию.

Телец

Ваши планы на этот день могут измениться в последний момент из-за какого-то недоразумения или странных обстоятельств.

Близнецы

В ваших силах сделать этот день интересным и разнообразным, наполненным новыми знакомствами и контактами.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Рак

Если вы хотите отвлечься от тяжелых мыслей и накопившихся проблем, поищите для себя варианты творческих занятий.

Лев

Вам будет сложно найти общий язык с близкими, потому что каждый находится на своей волне и вас попросту не слышат.

Дева

Посвятите больше времени семье, детям, родителям – вы проведете запоминающийся и приятный день.

Весы

В этот день вы получите положительные эмоции от общения с друзьями. Не откладывайте на потом важные дела.

Скорпион

Не обращайте внимания на критику в свой адрес. Возможно, это недоразумение, и вас приняли за кого-то другого.

Стрелец

В этот день организм поблагодарит вас за отдых, праздную лень и ничегонеделание. Просто займитесь любимым делом.

Козерог

Звезды советуют к домашней работе приобщить всех членов семьи. Вместе и сообща дела решаются веселее.

Водолей

Творчество и одиночество – вот ваши помощники в этот день. Вы способны создать шедевр. А еще постарайтесь выспаться.

Рыбы

Ждите приятных новостей издалека. Возможно, они даже изменят ваши планы на день, но вы не будете разочарованы.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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